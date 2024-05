Není všechno zlato, co se třpytí. Otřepané úsloví platí i o hokejovém mistrovství světa v Praze a Ostravě. Český tým si zaslouží jedničku. Fanoušci rovněž. Ale euforie po parádním zisku titulu by neměla zastřít skutečnost, že šampionát měl i svá negativa. Některé věci šlo určitě zvládnout lépe, jiným se vyhnout nedalo.

Už minulý šampionát, který se konal v Česku v roce 2015, skončil po pořadatelské stránce nesporným úspěchem. Tváří v tvář diváckému rekordu a přívalu milionů do svazové pokladny se kritici některých méně zvládnutých aspektů ocitli v nevděčné roli nepřejícných škarohlídů a notorických rýpalů.

Tentokrát je to ještě znatelnější, protože mistrovství světa dopadlo triumfem i po sportovní stránce. Zisk zlatých medailí je natolik oslnivý, že se v něm hravě ztratí i to, co se nepovedlo. Neměli bychom na to však zapomínat, už jen kvůli poučení pro příště.

Podivná dotace

Zápasy MS navštívilo skoro 800 tisíc diváků, což je nový – a hojně oslavovaný – rekord. Příjmy ze vstupného jsou závratné. Hokejový svaz přitom už před turnajem získal dotaci ve výši 200 milionů korun, protože očekávané příjmy výrazně podhodnotil (před devíti lety vynesl prodej lístků přes 700 milionů, teď prý pořadatelé očekávali necelých 460 milionů).

Rulík šel proti kritice, vyvzdoroval zlato. Hráče mačkal, pak chránil

Padaly argumenty o nejisté ekonomické situaci, vyšších nákladech na bezpečnost, rostoucích cenách služeb a podobně. V každém případě je však zvláštní, že tak úspěšná a zisková akce jako MS potřebuje polykat stamiliony ze státních zdrojů.

A co je nejlepší, svaz dotaci nemusí vracet, a to ani zčásti. Bez ohledu na to, že MS skončilo v plusu. „Součástí rozhodnutí je, že pokud bude šampionát v zisku, budeme chtít, aby vygenerované prostředky využili na rozvoj sportu,“ uvedl pro idnes.cz šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek.

Síň (ne)slávy

Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik splnil svůj slib: ještě před šampionátem (přesněji řečeno tři dny před jeho startem) byla síň slávy znovuotevřena na nové adrese. Je sice podstatně menší než ta původní v OC Harfa, ale prý také o dost levnější. Tím však pozitiva končí.

Síň na Harfě se nacházela doslova pár metrů od O2 areny, dějiště turnaje, nová výstava sídlí v zastrčené uličce v centru. Svaz se sice pochlubil, že během prvního týdne do Nekázanky dorazilo 1500 návštěvníků, a označil to za „obrovský zájem“. Ve skutečnosti však jde o směšné číslo, které by mělo být během prvního domácího MS po devíti letech alespoň desetkrát vyšší. Také návštěvníci nebyli právě nadšeni. Kritizovali stísněnější prostory a nedostatek interaktivního vyžití pro děti.

Horko a špatný led

Atmosféru v O2 areně si pochvalovali nejen čeští hráči, ale i jejich soupeři. Publikum bylo prostě skvělé. O dost méně chvály přišlo na adresu hrací plochy v pražském hokejovém velechrámu. Platí to ostatně i o aréně v Ostravě, druhém dějišti šampionátu. Po většinu turnaje panovaly relativně vysoké teploty, které výrazně ovlivnily kvalitu ledu.

Kolaps, infuze. Shodit sedm kilo za zápas? Francouz: Je to extrémně nebezpečné

„Otřesné podmínky,“ dal se slyšet například Slovák Juraj Slafkovský. Stěžovali si i čeští hráči. K tomu je potřeba přičíst vedro a dusno v halách, kvůli kterému skončili polský a lotyšský brankář v nemocnici. Dokud se ale MS bude konat až po sezoně, kdy se blíží léto, podobné problémy se budou vracet.

Falešné vstupenky

Těšíte se na návštěvu zápasu mistrovství světa, jdete i s rodinou. Za vstupenky zaplatíte částku, která je pro většinu běžných rodin citelným zásahem do rozpočtu. Ale jde o mimořádný zážitek, tak proč ne? A při vstupu do arény se najednou dozvíte, že vaše vstupenky jsou falešné.

„Dala jsem si inzerát, že sháním čtyři lístky. Pak se mi ozvali na whatsappu, vše vypadalo věrohodně. Měla jsem video, i lístky mi byly zaslány předem. Potom jsem poslala platbu a teď jsem zjistila, že lístky jsou falešné. Jeden stál 200 euro," řekla Deníku přímo před O2 arenou jedna z podvedených, která dorazila z Lovosic. Takových případů byly stovky, ne-li tisíce.

Vážně by se nedal vymyslet formát, který by podvodné jednání (které nezmizí, protože lidi jsou holt lidi) pokud možno minimalizoval?

Znovu bez sborné

Absence Ruska samozřejmě nejde na triko pořadatelského svazu, ale jde o rozhodnutí IIHF. A je správné, že mezinárodní federace nestrká před politickým děním hlavu do písku. Těžko si představit, že by v době krvavé invaze ruské armády na Ukrajinu mohla hokejová sborná hrát na světovém šampionátu, jako by se nechumelilo. Hokej nevisí ve vzduchoprázdnu.

Jak Rusové (ne)sledují hokejové MS. Musíme znát své nepřátele, burcuje trenér

Na druhou stranu se nedá popřít, že čistě ze sportovní stránky věci je absence ruské reprezentace nepochybně oslabením turnaje. Rusko je tradiční hokejová velmoc a je trochu zvláštní sledovat, že na MS hrají týmy jako Polsko či Velká Británie, zatímco země Ovečkina, Panarina a Kučerova je mimo. To se ale musí rozhodnout jinde než na sportovní půdě.