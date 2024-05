Zdravotními potížemi odnesl utkání proti Slovákům na mistrovství světa v hokeji lotyšský brankář Kristers Gudlevskis. Fakt, že během jediného zápasu ztratil sedm kilogramů, způsobil v hokejovém světě pozdvižení. Po zápase navíc musel vyhledat i lékařskou pomoc a skončil na kapačkách. Kromě náročnosti utkání či stresu se jako jedna z příčin řeší i podmínky v ostravské hale.

Hokejoví fanoušci si toho mohli všimnout přímo v hale, nebo u televizních obrazovek. Jednatřicetiletý brankář dochytával zápas proti Slovensku, zdálo se, se sebezapřením. Po samostatných nájezdech soupeře se jen těžko zvedal z ledu, nemohlo za to ale žádné zranění.

Lotyšský trenér Harijs Vitolinš překvapil prohlášením, že jeho svěřenec během zápasu ztratil neuvěřitelných sedm kilogramů hmotnosti. Gudlevskis dokonce musel vyhledat pomoc zdravotníků, kteří mu poskytli potřebné infuze.

„Nejsložitějším případem zatím byla dehydratace jednoho z hráčů, který byl opravdu v utkání hodně vytížený. Už během zápasu jsem pozoroval, že bude potřebovat nějakou péči. Týmový lékař měl za to, že to zvládne všechno sám, ale bohužel to tak nakonec nebylo. Se záchrannou službou jsme potom v noci museli řešit transport z hotelu do nemocnice na rehydrataci pomocí infuze,“ potvrdil potíže hokejisty i doktor Jiří Demel z Kliniky úrazové chirurgie a ortopedie ostravské fakultní nemocnice.

Kromě intenzity a délky zápasu, kdy konkrétně duel Slováků s Lotyši dospěl přes pětiminutové prodloužení až do samostatných nájezdů. Gudlevskis si připsal jednačtyřicet zákroků plus šest dalších v samostatných nájezdech, může hrát v takovém případě roli třeba i stresový faktor.

Dalším problémem, na který si stěžovali třeba právě i slovenští hokejisté, jsou vysoké teploty, které v ostravské aréně panují. „Hrozné podmínky, někdo by se na to měl podívat. Nejsme roboti, ale lidi a myslím, že takhle to dál nepůjde,“ prohlásil slovenský reprezentant Šimon Nemec. „Je tu takové teplo, že v páté minutě máme mokré rukavice a nedá se vystřelit, puk nemáme pod kontrolou. Vždyť už při nástupu a rozcvičce je velké teplo, i v šatně. Nevím, čím to je, ale zažívám to poprvé. Ať se na to kompetentní lidé podívají,“ vyzýval.

Je to hodně nebezpečné, ví Francouz

S podobnými podmínkami má zkušenost i bývalý reprezentační brankář Pavel Francouz. „Pamatuji si třeba mistrovství světa ve Francii, kde jsme hráli v hale, která nebyla primárně určená na hokej a vzduchotechnika tam byla prazvláštní, takže tam z nás fakt lilo,“ zavzpomínal na šampionát v roce 2017, na němž odchytal čtyři utkání.

„Slyšel jsem, že v ostravské aréně je velké horko, takže se nedivím. Ale sedm kilo za zápas? To je úplný extrém,“ téměř nemohl uvěřit zveřejněnému údaji. „Nedivím se, že ho vzali na kapačky a snažili se ho zavodnit, protože je to hodně nebezpečné,“ varoval.

Zmínil i případ českého brankáře s čerstvým polským pasem Tomáše Fučíka. Ani jemu se během ostravské části mistrovství nevyhnuly zdravotní potíže. „Viděl jsem i gólmana Fučíka, který nastoupil za Poláky a dostal křeče do celého těla. Říkal, že pak omdlel, nebo ztratil vědomí a musel taky do nemocnice,“ popsal.

Třiatřicetiletý Francouz, který před dvěma lety v dresu Colorada Avalanche zvedl nad hlavu Stanley Cup pro šampiona NHL, radí i co dělat, pokud podobné problémy během zápasu nastanou. „Hodně pít, většinou ty sportovní nápoje, magnesium, doplnit látky, které potřebuješ,“ zmínil.