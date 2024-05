Dodrží slib a dorazí? Nečas je volný pro šampionát v Praze, má to však háček

Martin Nečas už vypadl s Carolinou z bojů o Stanley Cup, sezonu by si však mohl prodloužit na mistrovství světa v Praze. Český útočník ještě před play-off prozradil, že by si na domácím šampionátu rád zahrál. Má chuť reprezentovat, má to ale háček.

Martin Nečas je volný pro mistrovství světa | Foto: ČTK/AP Photo/Adam Hunger