Útočník Martin Nečas z Caroliny se teprve osm hodin před utkáním proti Britům připojil k hokejové reprezentaci na mistrovství světa v Praze, přesto do něj po cestě ze zámoří nastoupil a pomohl k výhře 4:1. I když nebodoval, byl i díky své střelecké aktivitě hodně vidět. Na branku střeženou gólmanem Benem Bownsem vyslal sedm střel. Po utkání přiznal, že se necítil úplně dobře, přesto byl rád, že už byl součástí sestavy a mohl do duelu zasáhnout.

utkání s Británií strávil na ledě 17 minut. "Nohy mi moc nejely, necítil jsem se moc dobře. Nebylo ale na co čekat, chtěl jsem jít hned hrát. Je lepší, abych se takhle cítil dneska než proti Kanadě a pak dál. Bylo dobré to rozjezdit, zvyknout si na styl hry a připravit se na Kanadu. Jsem rád, že jsem to odehrál a že jsme vyhráli," pochvaloval si Nečas, jenž vstrávil na ledě 17 minut.

Nijak neskrýval, že je hodně unavený. "Jsem. Těším se do postele, abych to dospal. Teď bych usnul na lusknutí prstu, protože za poslední dva dny jsem spal nějaké tři čtyři hoďky… Pomůže i kvalitní regenerace a budu v pohodě. A pak to s Kanadou rozjedeme," těšil se Nečas.

Ve druhé útočné formaci hrál s Davidem Tomáškem s Ondřejem Palátem. "V první třetině jsme měli pár šancí, které jsme neproměnili. Ale byl to náš první zápas, po němž je hrozně brzo hodnotit. Oba jsou to skvělí hráči, musí nám to sednout," podotkl Nečas.

Težší než NHL

Trenéři ho vyzkoušeli i při hře v oslabení. "Rok jsem ho sice nehrál, ale samozřejmě tak nějak vím, jak to v něm chodí. Je to i hodně o improvizaci. Snažíme se na ledě s klukama mluvit a pomáhat si," řekl Nečas.

Srovnávat s NHL zápas moc nechtěl. "Těžko říct, ale pro mě osobně bylo tohle těžší než play off NHL. Protože kdybych se takhle cítil v play off a hrál v něm takhle, moc bych se na led asi nedostal… Je to jiný hokej. Zvlášť proti Británii, která jen bránila. Myslím ale, že zápas s Kanadou bude úplně jiný," uvedl Nečas.

Užíval si podpory fanoušků, kteří opět vyprodali hlediště, v němž bylo 17.413 diváků. "Kulisa byla neskutečná. Tak nějak jsem to očekával, protože jsem předtím viděl nějaká videa ze zápasů. Byla to vážně paráda, užíval jsem si to. Tohle se může stát jenom v Česku. Klobouk dolů. Kdyby to bylo v jiné zemi, určitě tak rychle neletím. Hrát doma se může naskytnou jednou za kariéru," prohlásil Nečas.

Nastoupil s číslem 98, ačkoliv v Hurricanes je zvyklý hrát s osmaosmdesátkou na zádech. "Tu schovávám pro jednoho hráče, jestli ho znáte. Kdyby dojel, má ji nachystanou. 'Pasta' má přednost. Ještě aby ne, vždyť je to náš nejlepší hráč. Nevím přesně, jak to kluci mají, ale kdyby přijeli, byli by velkými posilami," zmínil očekávaný příjezd Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou po vyřazení Bostonu z bojů o Stanley Cup.

