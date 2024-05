Hvězdní útočníci David Pastrňák s Pavlem Zachou chtějí dorazit na mistrovství světa v Praze. Není to však jen na nich. Poslední slovo bude mít Boston, který k tomu musí dát souhlas. Pokud je Bruins uvolní, mohli by přiletět v pondělí.

David Pastrňák | Foto: ČTK/Kamaryt Michal

„S Davidem Pastrňákem i Pavlem Zachou jsme se během sobotního odpoledne spojili. Oba mají zájem na mistroství světa přijet,“ uvedl to generální manažer českého týmu Petr Nedvěd.

MS v Česku? Srdeční záležitost, je to sen, říká Nečas. Z atmosféry měl husí kůži

O tom, jestli Pastrňák se Zachou český tým posílí, se rozhodne v neděli ráno, kdy hráče čeká zdravotní prohlídka. „Po dvou těžkých sériích play-off jsou samozřejmě lehce v uvozovkách obouchaní. Zítra ráno budou absolvovat zdravotní prohlídku v Bostonu. Pokud dopadne dobře a klub je uvolní, pokusíme se jim najít nejrychlejší letecký spoj do Prahy,“ doplnil Nedvěd.

Pokud by všechno dobře dopadlo, k týmu kouče Radiuma Rulíka by se teoreticky mohli připojit v pondělí. Pastrňák se Zachou by tak byli dalšími zvučnými posilami z NHL po Martinu Nečasovi z Caroliny, který dorazil na šampionát do Prahy už v sobotu.

