Šance českých hokejistů na medaili z domácího mistrovství světa raketově vylétly. Po Martinu Nečasovi posílí národní tým další dvě ofenzivní hvězdy z NHL. Do Prahy míří bostonská dvojička David Pastrňák a Pavel Zacha. Bruins dali českým útočníkům svolení k účasti na šampionátu.

David Pastrňák přede dvěma lety pomohl českým hokejistům k bronzu. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Po vyřazení Bostonu z play-off NHL to bylo pro Čechy téma číslo jedna. Dorazí do Prahy Pastrňák se Zachou? Oba útočníci projevili zájem přiletěl na šampionát, a tak se jen čekalo, jak se k tomu postaví Bruins. V neděli odpoledne přišly zpoza oceánu pozitivní zprávy. Elitní forvardi podle serverů iSport.cz a hokej.cz prošli výstupní prohlídkou v klubu a vyrazili do Česka.

„Nejen já, ale celý tým, co tady jsme, budeme rádi, že budeme mít takové top hráče NHL v týmu. Takových hráčů už moc nemáme,“ těší se kouč Radim Rulík na přílet českých hvězd ze zámoří.

„Jsou to hráči, které chce v týmu každý a kteří by určitě pomohli,“ přitakal zadák Radko Gudas, který se se slavnými krajany potkává v nejlepší lize světa.

Rulík byl za Pastrňákem v Bostonu

Pastrňák se Zachou následují Nečase z Caroliny, který se připjil k mužstvu už v sobotu. Pokud půjde přesun podle plánu, mohli by "Medvědi" naskočit do posledního utkání skupiny v úterý s Kanadou.

„O jejich začlenění máme nějakou představu a uvidíme, jestli to bude fungovat,“ řekl Rulík, který bude muset na jejich úkor vyřadit z kádru dva borce. Podle kouče to chemii týmy nenaruší. „Věřím, že tady to nebude problém. Samozřejmě to doplňujeme o hráče, kteří hrají na týmech první dvě lajny v NHL. To samozřejmě každý ví a respektuje.“

Obnoví spolupráci? Pastrňák na MS začínal po boku Červenky, současného kapitána

Rulík se prý domluvil s Pastrňákem na případné účasti na domácím mistrovství už během loňského léta. „Byl jsem za ním v Bostonu, na Floridě. Nejenom já, ale i Ondra Pavelec, Martin Havlát. Kontakt byl,“ prozradil. „Nekoukám na sebe, jestli je to důležité. Koukám na tým. Je dobré, že jsme se už trošku poznali - nemyslím hokejově, ale osobně. Takže to bude trošku snazší, než kdybychom se vůbec neznali.“

Pastrňák startoval už na čtyřech světových šampionátech (2016 až 2018 a 2022) a má průměr více než bodu na zápas. Za 28 utkání nastřádal 29 bodů (13+16). Před dvěma lety v Tampere výrazně pomohl českému týmu ukončit ziskem bronzu desetileté čekání na medaili z velké akce. Zacha za seniroskou repre dosud nenastoupil.

