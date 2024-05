Vedení hokejové reprezentace potvrdilo zájem posílit tým na mistrovství světa v Praze o útočníky Davida Pastrňáka a Pavla Zachu z Bostonu. Bruins v noci na sobotu vypadli z play-off a sezona NHL pro ně skončila. Oba hráče chtějí ještě během soboty kontaktovat generální manažer reprezentace Petr Nedvěd s asistentem Martinem Havlátem.

David Pastrňák | Foto: Profimedia

„Spojí se s nimi v průběhu dnešního dne, jakmile budeme mít nějaký update, dáme vám vědět,“ informoval média tiskový mluvčí reprezentace Ondřej Kalát.

„Není to o tom, že bychom měli mít radost z vyřazení Bostonu, protože nikomu samozřejmě nepřejeme, aby z boje o Stanley Cup vypadl. Ale co se týká národního týmu, tak by k dispozici mohli být další dva velmi kvalitní hráči. Až se s klukama spojíme, budeme vědět víc,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Pastrňák už před play-off avizoval, že by si rád na šamponátu v Praze zahrál. „Co se týče mistrovství, všichni víme, jaký má David vztah k reprezentaci. Ale v play-off snad nikdo nehraje úplně zdravý, takže záleží na něm,“ řekla pro iDNES.cz Pastrňákova maminka Marcela.

Pokud obě opory Bruins projdou bez potíží obvyklými posezonními procedurami včetně lékařské prohlídky, dorazí Čechům na šampionát během pár dnů tři velmi výrazné posily. Již v sobotu se k týmu připojí další útočník Martin Nečas, který s Carolinou vypadl v noci na pátek.

Pastrňák naposledy reprezentoval přede dvěma lety v Tampere a přispěl k senzačnímu bronzu. Zacha dosud nikdy seniorský národní dres neoblékl, loni se z osobních důvodů omluvil, přestože sliboval, že přijede.

Na soupisce českého týmu zbývají dvě volná místo, a pokud by jeden z bostonského dua nemohl na šampionátu v Praze startovat, v záloze je ještě jejich klubový parťák Jakub Lauko.

