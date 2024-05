Švédská hokejová legenda Peter Forsberg dělá na mistrovství světa experta pro streamovací platformu Viaplay. Přímo v Ostravě přidával postřehy během zápasů Tre Kronor. Kvůli Taylor Swift ale z obrazovky i dějiště turnaje zmizel.

Peter Forsberg jako komentátor během mistrovství světa v Ostravě | Foto: Profimedia

Forsberg odkomentoval úvodní tři utkání švédských hokejistů na světovém šampionátu v Ostravě, pak se sbalil a vrátil se zpátky domů. Důvodem je koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Stockholmu - a taky slib, který dal devítileté dceři. Malá Lily dostala od táty lístky na show americké popové zpěvačky jako vánoční dárek.

Podívejte se na legendární nájezd Petera Forsberga:

„Práce pro Viaplay byla dohodnuta před měsícem a půl, přijal jsem ji pod touto podmínkou. Dlouho jsem dceři sliboval, že půjdeme na koncert Taylor Swift ve Stockholmu. Moji synové Lennox a Diego už byli na zápase fotbalové Ligy mistrů. Teď je řada na ní,“ vysvětlil Forsberg pro švédské web Aftobladet.

Dres za 2500 Kč, puk za tři stovky. Jaké suvenýry nabízí MS v hokeji v Ostravě

Globální hvězda minulý týden odstartovala evropskou část svého turné Eras Tour. Další zastávkou je právě Stockholm, kde Taylor Swift zvládne odehrát od pátku do neděle tři koncerty.

Bláznivá párty

Poté, co Forsberg stráví nějaký čas s rodinou, zapojí se zpátky do pracovního procesu v úterý. Do Ostravy se ale už nevrátí. Zbývající zápasy bude komentovat ze stockholmského studia.

Forsberg je jedním z nejslavnějších hokejistů všech dob. Člen Síně slávy IIHF dvakrát vyhrál s Coloradem bájný Stanley Cup, během kariéry slavil dvě olympijská zlata a získal dva tituly mistra světa. Padesátiletá ikona, která budila v Ostravě velkou pozornost, si šampionát přímo v dějisti užila.

„Viděli jsme, že Tre Kronor má tým, který bude bojovat o zlato. Kolem celého turnaje je neuvěřitelný humbuk, je vyprodáno a atmosféra je fantastická. Bylo zábavné být u toho. Na mistrovství jsem nebyl už několik let, ale je to stejně bláznivá párty jako vždycky. Krásné počasí, živé ulice a lidé jsou šťastní,“ svěřil se Forsberg, který se proslavil i kličkou forsbergovkou.

