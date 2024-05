Že bylo pětigólové představení v poslední třetině zápasu proti Kanadě ojedinělým překvapením Rakušanů? Ale kdepak. Rakousku připravilo na mistrovství světa v hokeji už druhý senzační výsledek v řadě. Tentokrát dokonce tříbodový. S Finskem totiž předvedli další stíhací jízdu, z 0:2 vyrovnali na 2:2. A to nebylo vše. V poslední sekundě zápasu totiž vstřelili vítězný gól a nepustili soupeře ze severu ani do prodloužení. Příštím soupeřem Rakušanů budou v pátek ve 20:20 Češi. V druhém odpoledním čtvrtečním utkání přehráli Švédové Kazachstán 3:1.

Fanoušci Finska | Video: Deník/František Bílek

Vypadalo to na jasné představení finských hokejistů. Už ve třetí minutě šli do vedení, zblízka skóroval Saku Mäenalanen. V deváté minutě pak zvyšoval Oliver Kapanen. Finové přestříleli v první třetině soupeře 14:4 a nic nenasvědčovalo tomu, že by měli mít v zápase sebemenší problém.

Ten však přišel hned ve čtyřiadvacáté minutě, z rychlé akce snížil na 1:2 z rakouského pohledu Mario Huber. Další gól v prostředním dějství už nepadl, Rakušané ale prokázali, že s Finy dokáží hrát vyrovnanou partii.

A v pětačtyřicáté minutě vyrovnali i výsledek. Branka Dominica Zwergera však neplatila pro postavení útočícího hráče v brankovišti. Deset minut před koncem třetí třetiny už ale nic radost Rakušanům nevzalo. Thimo Nickl s pomocí břevna poslal puk těsně za brankovou čáru.

Minutu před třetí sirénou mohl rozhodnout Riikola, ale gólman Kickert si s jeho pokusem poradil. Rozhodnutí tak přinesla poslední střela zápasu, kterou v poslední vteřině do sítě zkoprnělých finů zařídil Benjamin Baumgartner. Rozhodnutí nakonec definitivně padlo až v boxu časoměřičů, puk se ale za čáru dostal dvě vteřiny před koncem a Rakušané mohli propuknout v jásot.

Rakušané zařídili na MS v hokeji další senzaci:

Ve druhém čtvrtečním odpoledním zápase se už radoval favorit, i když výsledek nebyl nakonec tak jasný, jak se možná před utkáním očekávalo. Švédové čekali na první gól proti Kazachstánu do jedenácté minuty, prosadil se Marcus Johansson. I druhý střelec nese jméno Johansson, tentokrát křestním Linus, ten se do statistik zapsal v minutě šestatřicáté.

Představení Johanssonů narušil až Fabian Zetterlund, který zkraje třetí třetiny zvýšil na 3:0. Ve 46. minutě se dočkali i Kazachstánci, na konečných 1:3 snížil Adil Beketajev.

Švédové si poradili s Kazachstánem:

Večerní program nabídl nevídanou střeleckou převahu Kanaďanů proti Norům. Zatímco Kanaďané během úvodních dvou třetin vystřelili na bránu soupeře jednadvacetkrát, Seveřané za prvních čtyřicet minut zápasu nezmohli ani k jediné střele.

Přesto se postarali o zápletku, když na góly Taneva a Mangiapaneho zareagoval Solberg. V tu chvíli to byla teprve druhá střela Norů. Ti nakonec ještě dvakrát kapitulovali, prosadili se Cozens a po přihrávce gólmana Dawse i McCann.

Norové skoro nestříleli, přesto zápas s Kanadou zdramatizovali:

Mnohem jasnější průběh měl duel druhého zámořského týmu. Američané načali Francouze už po pětačtyřiceti sekundách trefou Nelsona. Do konce první třetiny pak ještě dvě branky vsítil Boldy a čtvrtou přidal Gaudreau.

Ačkoliv jejich zámořští kolegové z Kanady by mohli dávat přednášky na téma, že vedení o čtyři a více branek ještě nemusí nic znamenat, Američané překvapení nedopustili. Dvě minuty před koncem zápasu totiž na 5:0 dovršil Pinto.

Američané rozhodli čtyřmi góly v první třetině:

