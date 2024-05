Světový šampionát v hokeji bez Rusů? To je jako fotbalové mistrovství světa bez Argentiny nebo Brazílie. Uražení Rusové se nemohou smířit s neúčastí své „sborné“ na velkolepém turnaji v Praze a Ostravě. Titul, který po čtrnácti letech vybojovali Češi, je podle nich jen bezcenný cár papíru.

Celý hokejové svět oslavuje heroické vítězství Čechů na mistrovství světa. Tedy až na Rusko. Sborná se nemůže účastnit šampionátu od té doby, co její země napadla Ukrajinu. Rusové to stále těžce nesou, a tak na turnaj házejí špínu a kritizují IIHF.

Podle nich vítězství na šampionát bez účasti Ruska nemá žádnou váhu. „Zlaté medaile získané na takovém šampionátu nebudou mít absolutně žádný status a hodnotu. Ať tam přijedou Bedardové, Carlsonové nebo třeba Pastrňákové: umělé zbavení soutěže o sportovní složky a férovost okamžitě poškodí její image,“ píše web Championat.com.

Triumf Čechů Rusové shazují tím spíš, že národní tým čtrnáctou medailí od rozdělení Československa překonal rekord sborné, která má po rozpadu Sovětského svazu o jednu medaili méně. Autor článku označil titul českých hokejistů jako „cár papíru“. „Není lidem trapné nosit na krku medaili s vědomím, že vašeho hlavního soupeře vykopli ze dveří?“ ptá se.

„Mistrovství světa bez Ruska a Běloruska už není tak zajímavé jako dřív. Je to jako kdyby na fotbalové mistrovství světa nebyly z vymyšlených a se sportem nesouvisejících důvodů vpuštěny týmy Brazílie, Německa a Argentiny,“ přidává server pohled ruského trenéra Andreje Nazarova.

Bývalá desítka draftu NHL je svéráznou postavou ruského hokeje. Jako trenér Čechova napadl během zápasu hokejkou diváky za střídačkou. Nazarov mimochodem vedl i ukrajinskou reprezentaci.

Ne všichni Rusové ale šampionát v Praze znevážili. Bývalý kouč Ruska Vladimir Pljuščev dokonce zapochyboval o tom, jestli by sborná vůbec získala nějakou medaili. „Podle mě by se nedostala ani do semifinále,“ řekl Pljuščev pro web Metararings.ru.

„Hokej, který teď naši hráči předvádějí, je hodně odlišný od toho, co jsem viděl na mistrovství světa. Všechny velké týmy se prezentují stejně – agresivně, důrazně a tvrdě. Takový hokej jsme už dlouho nehráli. Z toho mi vyplývá, že bychom nebyli schopni konkurovat,“ dodal.