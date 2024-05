Sázky na mistrovství světa v hokeji v ČR před čtvrtfinálovými zápasy činí přes 2,1 miliardy korun, a už před vyřazovacími tak překonaly hodnoty za celý loňský šampionát. Ve čtvrtfinále Česko - USA bookmakeři mírně favorizují Američany, sázející ale věří spíše české reprezentaci. Největším favoritem mistrovství je podle sázkových kanceláří nyní Kanada, následují Švédsko, USA a Česko. Nejvíce sázeným zápasem zůstává duel Čechů s Nory, kdy se vsadilo přes 70 milionů korun.

Sázková kancelář Tipsport zatím přijala sázky za 1,2 miliardy korun. Loni to bylo za celý šampionát 1,12 miliardy korun. Při 56 odehraných zápasech ve skupinách to tak podle kanceláře dělá průměr sázek 22,8 milionu korun na jeden zápas.

"Co se bude dít kolem domácího šampionátu už naznačil zájem o vstupenky na MS, teď je vidět nadšení mezi fanoušky na stadionech. Obě arény v Praze i v Ostravě byly prakticky pořád vyprodané i na zápasy, na kterých bývá v jiných zemích jen nedůstojné ticho. Pokud se ještě český národní tým dostane do semifinále, bude to poslední razítko na to, že tohle mistrovství se povedlo," řekl bookmaker Tipsportu Miroslav Hora.

Také Chance, kterou Tipsport vlastní, momentálně eviduje vyšší sázky, než za celý loňský šampionát ve Finsku a Lotyšsku. Zatím se u Chance na mistrovství světa vsadilo za 226 milionu korun, o 26 milionů Kč více než před rokem. "Letos tedy rekord padne. Je to dáno především tím, že se hraje v ČR a hodně přidává fakt, že se českému národnímu týmu daří. Sázkaři vkládají naděje také do posil ze zámoří v čele s Davidem Pastrňákem," uvedla mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Sázející věří Čechům

U Fortuny lidé zatím vsadili na letošní mistrovství v hokeji 700 milionů korun. To je zhruba stejná suma, jakou společnost evidovala na celý loňský šampionát. Další vývoj sázek bude podle mluvčího Fortuny Petra Šraina záviset na tom, zda Češi dokáží ve čtvrtfinále postoupit přes Američany a bojovat o medaile. Jednat by se podle sázkových kanceláří mělo o vyrovnaný duel.

"Česko má k dispozici všechny své hvězdy, a také domácí prostředí. Na druhou stranu mužstvo je pod tlakem postupu do bojů o medaile, na turnaji pak naši neporazili v základní hrací době ani jednoho ze silných soupeřů. Mírným favoritem jsou Američané, kteří skončili ve skupině druzí a nic na tom nemění ani fakt, že tým musel ve středu cestovat do Prahy. Zámořský celek byl během základní části nejproduktivnějším mužstvem celého šampionátu," řekl sportovní expert Fortuny Roman Kovařík.

USA má sice nepatrně nižší kurzy na výhru, přes dvě třetiny sázejících ale věří Čechům. Ve čtvrtfinálovém zápase Švédska s Finskem je jasným favoritem tým "tří korunek". Obdobným způsobem je favorizované také Švýcarsko proti Německu. Příliš mnoho naději sázející ani bookmakeři nevkládají do vítězství Slovenska proti momentálnímu favoritovi šampionátu Kanadě.