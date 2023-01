Byl to začátek jako košile ušitá na míru. Ten kdo si v nočních hodinách přivstal na úvodní duel české dvacítky, nemohl litovat. Svěřenci trenéra Rulíka šokovali celý hokejový svět, když si v Halifaxu poradili s domácími hvězdičkami a získali všechny tři body s hodnotou ryzího zlata.

Postarali se tím o historicky první vítězství nad Kanadou po základní hrací době, které zrežírovala skvěle hrající obrana kolem kapitána Stanislava Svozila s Davidem Jiříčkem a třešničku na dort dodalo úžasné představení Tomáše Suchánka v brance.

Nejkrásnější dárek. Před týmem smekám, říká kouč dvacítky po výhře nad Kanadou

Výkon českých juniorů poté gradoval ve druhém klání proti outsiderovi z Rakouska, proti kterému si dvacítka s chutí zastřílela a do historických statistik přidala další zápis, tentokrát za nejvyšší vítězství od roku 2004.

Po skvělém rozjezdu turnaje čelil národní tým další důležité výzvě, repríze letního boje o bronzovou medaili. Proti Švédsku nastoupili čeští mladíci s obrovským odhodláním, svého soupeře jednoznačně přehráli, ale ze vzájemného souboje nakonec vzešli „jen“ s jedním bodem.

Nadšení krotil trenér Rulík

I přesto si ale vysloužili poklonu. Českému týmu symbolicky tleskali nejen v zámoří, ale zejména v domácím prostředí, kde nečekané výsledky juniorů zvedly ze židle nejednoho hokejového fanouška. A upřímné gratulace mířily do kabiny národního týmu skutečně ze všech stran.

„Máme výborně rozehrané mistrovství světa. Kluci předvádějí skvělý hokej, nebuďme skromní, mají na to celý turnaj vyhrát,“ napsal na svůj twitterový účet prezident svazu Alois Hadamczik.

Fantastický brankář, výjimečně silná defenzíva a nespočet klíčových hráčů také v útoku. Suma sumárum, tento tým může bez problému navázat na letní „bramborový“ turnaj. I taková slova chvály nyní padají na adresu české dvacítky.

Svou pohodu potvrdil národní tým rovněž v posledním utkání proti Německu, kterému nasázel bez větších potíží hned osm branek. A poté, co domácí Kanada přemohla v nočním duelu Švédsko, bylo rozhodnuto o historickém vítězství českých juniorů v základní skupině mistrovství světa.

Další kanonáda a vítězství ve skupině. Dvacítka jde ve čtvrtfinále na Švýcarsko

„Zatím můžeme být šťastní. Jsme spokojení,“ řekl pro web hokej.cz kapitán týmu Stanislav Svozil. „Projevuje se, jakou tu máme partu. Na náš tým jsem strašně pyšný,“ potvrdil útočník Jaroslav Chmelař.

Na větší závěry je však stále hodně brzy. První krok sice dvacítka zvládla na výbornou, teď je ale na řadě zápas, který může všechny skvělé výkony ve skupině smést jednoduše ze stolu. A proti Švýcarsku to žádná procházka růžovým sadem rozhodně nebude.

„Zatím je za námi jen základní skupina. Z těch týmů, co vidím ve čtvrtfinále, může každý s každým uspět. Dosud jsme si ukázali, že filozofie, kterou my trenéři a celý tým máme, funguje. Pokud se ale něco podcení a nedotáhne, hned to vždycky smrdí,“ krotil nadšení trenér reprezentace Radim Rulík.

„Kluci jsou mladí, nemají tolik zkušeností, pořád je s nimi tedy potřeba pracovat, aby věděli, co všechno se může stát. Ukázalo se, že pokud mají sebevědomí, chuť a sílu, tak tvoří velmi silné mužstvo. Uvidíme, jak to bude teď,“ dodal.

Jakub Brabenec slaví gól českého týmu s kapitánem Stanislavem Svozilem.Zdroj: Profimedia

Uděláme maximum, slibuje dvacítka

Čtvrtfinálový soupeř už navíc dokázal české mladíky v Kanadě porazit, v přípravě před mistrovstvím si Švýcaři připsali cenné vítězství 4:2. A také ve skupině potvrdili, že se s nimi musí počítat, když obrali o body například obhájce stříbrných medailí z Finska.

„Teď jsme dokončili jeden krok a čtvrtfinále je krok číslo dva, na který se musíme připravit ještě lépe. Medaile je určitě stále silné slovo. Všechno nyní záleží na čtvrtfinále a my ho musíme zvládnout,“ burcuje kapitán Svozil.

„Jako tým půjdeme do každého zápasu se vším, co máme. Pro úspěch tady uděláme maximum,“ prohlásil dvougólový střelec proti Německu Jaroslav Chmelař.

Klíčový duel o semifinále proti Švýcarsku odehraje národní tým v pondělí 2. ledna od 19:30 v Halifaxu.