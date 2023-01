Medailový sen už je za rohem. Švédsko? Víme, proti komu jdeme, věří si mladíci

Na postup do semifinále se nakonec nadřeli mnohem méně než se původně čekalo. Čeští junioři zvládli nejdůležitější zápas mistrovství světa hráčů do dvaceti let na výbornou, ambicióznímu Švýcarsku nadělili devítibrankový výprask a jejich sen o medaili začíná nabírat stále reálnější obrysy. „Chceme si to udělat sladké,“ shoduje se kabina mladých hrdinů.

Česká dvacítka slaví postup do semifinále MS. V něm se svěřenci trenéra Rulíka postaví Švédsku | Foto: ČTK / AP