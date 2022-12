Jágr si užíval hvězdy na kladenském ledě. Za dva roky jich slíbil ještě víc

Hned po příjezdu do nového azylu stihli svěřenci trenéra Rulíka odehrát první přípravné utkání, ve kterém změřili síly s výběrem Lotyšska. Úvodní prověrka vyšla českým mladíkům dle představ, když soupeře z Pobaltí přestříleli 6:3. O vítězství však rozhodli až třemi slepenými brankami v polovině poslední třetiny.

Zároveň se jednalo o malé napravení reputace z uplynulého mistrovství světa, na němž čeští mladíci nečekaně darovali všechny tři body do tábora turnajového outsidera. Dvěma brankami se proti Lotyšům blýskl nejproduktivnější našinec v kanadských juniorských soutěžích Gabriel Szturc.

Trenérský sbor nechal v úvodním přípravném duelu odpočívat hned několik ústředních postav českého výběru, z tribuny sledovali zápas obránci Stanislav Svozil s Davidem Špačkem, ofenzivní klenot Eduard Šalé i brankářská jednička Tomáš Suchánek.

Kabinu národního týmu navíc v pondělí doplnil útočník Jiří Kulich, který pravidelně nastupuje za tým Rochester Americans v AHL. S českou dvacítkou už absolvoval úvodní tréninky na ledě, do akce však naskočí až ve druhém přátelském zápase proti Švýcarsku.

Tahouni z farmy

A měl by to být právě osmnáctiletý odchovanec Kadaně, kdo bude patřit mezi klíčové hráče českého výběru na turnaji. Nejlepší střelec letošního MS hráčů do 18 let byl v létě draftován týmem Buffala v prvním kole jako 28. hráč v pořadí, v probíhající sezoně na farmě si dokonce vystřílel už 16 kanadských bodů (6+10).

Druhá česká stopa z farmářské AHL obránce David Jiříček by se měl k české juniorské reprezentaci připojit až těsně před začátkem šampionátu. Šestku letošního draftu nyní čeká už třetí mistrovství světa dvacítek v kariéře. Na tom posledním navíc plnil roli asistenta kapitána.

Nyní už se národní tým zabydlí přímo v Halifaxu, kde také odehraje všechny zápasy ve skupině. Ještě předtím však čeká na české mladíky druhá prověrka, o kterou se v noci ze čtvrtka na pátek postarají hokejisté ze země helvétského kříže.