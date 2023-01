Byl to výkon, který se do bohaté historie tuzemského hokeje zapíše naprosto nesmazatelným písmem. Česká dvacítka napsala v Halifaxu další úžasný příběh a po nečekaném skalpu Švédska definitivně ukončila osmnáct let čekání na medaili z juniorského mistrovství světa.

Výjimečný večer prožívala u televizních obrazovek celá hokejová republika, s upřímnými gratulacemi k životnímu postupu odhodlaných teenagerů přispěchala řada starších spoluhráčů, radovali se herci, zpěváci a pomyslný klobouk smekl i prezident svazu Alois Hadamczik.

Hokejová fantazie. Česká dvacítka porazila Švédsko a na MS si zahraje o zlato

Suma sumárum, čeští fanoušci nyní prožívají své malé Nagano. A to se vším všudy. Juniory dělí od otevření zlaté brány turnaje poslední krok, který budou chtít učinit proti domácí Kanadě. Ta si ve druhém semifinále smlsla na výběru USA, jemuž nadělila šestibrankový výprask.

Bude to hlavně o hlavách, ví Rulík

Proti českým mladíkům tak bude stát v Halifaxu neuvěřitelně silný mančaft, jenž se po úvodním klopýtnutí právě proti svěřencům trenéra Rulíka dokázal velice rychle zmátořit a na mistrovství se vystřílel do své optimální formy.

Kanaďané zvládli i náročné čtvrtfinále proti kousajícím Slovákům a v následné zámořské bitvě potvrdili, že před domácími tribunami jsou téměř k nezastavení. Zejména pak generační talent Connor Bedard, suverénně největší hvězda letošního šampionátu dvacítek.

Hvězdy draftu, student i Jiříček. Kanada se těší na přehlídku hokejových talentů

Čeští hokejisté však berou finálového soupeře s úsměvem. „Já myslím, že je to úplně jedno. Možná kdyby vyhrála Amerika, tak nám zítra ta hala bude fandit,“ culil se po vítězném semifinále trenér Radim Rulík.

„Bude to hlavně o hlavách, o silách. Kluky to stálo strašně sil, musí se dát do kupy,“ podotkl. „Zápas si ale půjdeme všichni užít a uděláme maximum. Připravíme se na to. Ta jízda tady je,“ dodal opěvovaný lodivod české střídačky.

A jízda je to opravdu fenomenální. Český juniorský hokej se mohl radovat ze zisku cenného kovu naposledy v roce 2005, od té doby zeje vitrína medailových skvostů prázdnotou. Už na letním odloženém turnaji byla dvacítka velice blízko, veškerou euforii si však schovala až do Halifaxu.

„Je to neskutečné, opravdu. Všichni si to užíváme, ale jak se říká, do půlnoci jste slavní, od půlnoci můžete být loseři. Takže zpátky do montérek a šlapat, to nejdůležitější nás čeká ve finále,“ přiznal střelecký hrdina Jiří Kulich.

Finále? Možná práce pro sochaře

„Ještě jsme neskončili. Ještě není konec. Teprve teď přichází ten nejhlavnější den, a když už jsme došli takhle daleko, tak to samozřejmě chceme urvat,“ burcoval útočník Jakub Brabenec.

Ať už finále proti domácí Kanadě dopadne jakkoliv, jedno je předem jisté. Čeští mladíci vrátili domácímu hokeji patřičnou hrdost. Zlato nebo stříbro? Na tom možná ani nesejde. Těmto hrdinům tleská celý národ zcela zaslouženě.

Brankář sbírá více bodů než útočníci. Rekord? Zní to dobře, směje se Suchánek

A po takovém turnaji budou mít hodně práce dost pravděpodobně i sochaři. „Hodně hráčů by si zasloužilo vystavit sochu, ať už Jirka Kulich nebo Tomáš Suchánek. Uvidíme, kdo se přidá,“ vtipkoval obránce David Jiříček.

Zápas o historické zlato je na programu v noci ze čtvrtka na pátek, česká dvacítka si to podruhé na mistrovství rozdá s Kanadou půl hodiny po půlnoci. Kostky jsou vrženy.