Domácí dominance. Čeští junioři ve finále bojovali, zlato však slaví Kanada

Bylo to blízko. Velice blízko. Čeští hokejisté vzdorovali ve finále mistrovství světa hráčů do dvaceti let favorizované Kanadě, se kterou dotáhli bitvu až do závěrečného prodloužení. V něm ale rozhodl po sedmi minutách hry Dylan Guenther a domácí velmoc tak slaví obhajobu zlatých medailí. Smutná porážka národního týmu 2:3 však i přesto znamená zisk prvního cenného kovu po osmnácti letech čekání.

Hokejisté Kanady slaví obhajobu zlatých medailí na světovém šampionátu juniorů. | Foto: Darren Calabrese / ČTK / AP