Postup a setrvání „doma“ v Halifaxu. Dvacítka na závěr skupiny smetla Německo

Čeští hokejisté mají za sebou čtvrté a zároveň poslední vystoupení ve skupině A na mistrovství světa hráčů do dvaceti let v Kanadě. Duel proti papírově slabšímu Německu vyšel svěřencům trenéra Radima Rulíka dle představ, po dalším jednoznačném vítězství 8:1 se dvacítka vrátila zpět do čela tabulky a na vyřazovací boje tak nadále zůstává v Halifaxu. Čtvrtfinálového soupeře však určí až noční zápas mezi domácí Kanadou a Finskem.

Čeští hokejisté porazili na MS juniorů Německo | Foto: ČTK / AP / Darren Calabrese