KVÍZ: Vyzkoušejte si, jak znáte české hokejové hrdiny z šampionátu dvacítek

Vystoupení svěřenců trenéra Rulíka na mistrovství světa v Halifaxu místy připomínalo zlaté tažení „turnajem století“ v Naganu, k úplné dokonalosti už snad scházelo jenom zaplněné Staroměstské náměstí. Nebo zlatý gól před zaplněnými tribunami nervózních kanadských fanoušků.

Oba scénáře znějí tak trochu jako z pohádkového světa, nicméně čeští junioři byli ve finálové bitvě opravdu velmi blízko. Nechybělo moc a dvacítka mohla zapichovat zlatou vlajku až na vrcholku hokejového Everestu. Po dvou skalpech zámořského giganta v řadě. Skutečně jen těžko uchopitelná informace.

Hrdost, rodina a vzpomínky

Po vítězné brance Dylana Guenthera v prodloužení si však pro obhajobu zlatých medailí dojela jinak suverénní Kanada a česká posádka se musela spokojit „jen“ se stříbrem kolem krku. Hned při slavnostním ceremoniálu ale bylo jasné, že pro nové národní hrdiny má naprosto nevyčíslitelnou hodnotu.

Hokejisté nadchli národ. Konečně máme hráče světového významu, těší experty

„Jsem opravdu pyšný a strašně mě mrzí, že už si s klukama takhle nezahraju, byl to můj poslední zápas v mládežnické reprezentaci. Pro mě to bylo vždycky nejvíc. A kdyby mi někdo řekl, že budeme na turnaji druzí, tak bych to bral všemi deseti,“ řekl po utkání nejlepší obránce turnaje David Jiříček.

„Je to jednoduše nezapomenutelný turnaj, získali jsme medaili…Tohle je pro mě nejvíc,“ doplnil Jiříčka kapitán české reprezentace Stanislav Svozil.

Tento tým měl v podstatě úplně všechno, na co byste si jenom vzpomněli. Všichni společně útočili, když bylo potřeba, tak zase pospolu bránili. Špičkový moderní hokej však ještě ozdobil jeden speciální hrdina mezi třemi tyčemi. Fantom stříbrného úspěchu Tomáš Suchánek.

„Určitě cítím hrdost. Myslím si, že je to pro naši zemi po těch letech nezdaru obrovský úspěch. Hlavně je to něco, co doceníme ještě později,“ prozradil brankář národního týmu. „Opravdu bych tento tým nazval rodinou, protože to, jak jsme fungovali, jak jsme se dali dohromady, to je něco neuvěřitelného,“ dodal.

Poklonu mladým hrdinům vysekl i jejich nadřízený, velitel střídačky Radim Rulík. „Za ten půl rok se udělal obrovský kus práce. Klukům jsme vyjádřili velkou gratulaci a snažili se, aby z toho nebyli moc zklamaní. Je to hokejový život. Musí si z toho vzít jenom dobré věci, a těch bylo moře,“ vyprávěl sedmapadesátiletý kouč.

ANKETA: Kdo byl nejlepším hráčem českého týmu na hokejovém šampionátu juniorů?

Kromě Davida Jiříčka s Tomášem Suchánkem se v All-Stars týmu šampionátu objevil i útočník Jiří Kulich, střelecký hrdina vyřazovacích bojů. „Jsem hrdý na celý tým i na všechny okolo něj včetně trenérů. A také na fanoušky v Česku, co předváděli po celý turnaj, za to jim patří klobouk dolů a moc děkujeme,“ vzkázal po finále.

Čeští mladíci se tak s kanadskou pohádkou loučí jako vicemistři světa, navíc s nálepkou jediného výběru, který na turnaji dokázal vyzrát na domácího favorita. „Věřili jsme, hráli jako jeden člověk a šli jsme tomu naproti. Nakonec je ten závěr krásný,“ pousmál se Kulich.