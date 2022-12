Další skvělý výkon na vítězství nestačil. Česká dvacítka bere proti Švédsku bod

Čeští hokejisté předvedli ve třetím utkání mistrovství světa hráčů do dvaceti let další úctyhodné vystoupení, tentokrát to však na vítězství proti favorizovanému Švédsku nestačilo. Duel o prozatímní první místo ve skupině vynesl národnímu týmu bod, v prodloužení rozhodl gólem na konečných 3:2 obránce Jansson. I přesto ale zůstávají svěřenci trenéra Radima Rulíka ve hře o výhodné postavení do klíčového čtvrtfinále.

Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa juniorů Švédsku | Foto: ČTK / AP / Darren Calabrese