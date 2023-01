Hokejová fantazie! Česká dvacítka porazila Švédsko a zahraje si o zlaté medaile

Osmnáct let dlouhé čekání na medaili ze světového šampionátu juniorů je definitivně u konce. Čeští hokejisté porazili v semifinále mistrovství světa hráčů do dvaceti let výběr Švédska 2:1 po prodloužení a v kanadském Halifaxu si zahrají o vysněné zlato. O postupu do finále rozhodl po parádní individuální akci hrdina národního týmu Jiří Kulich.

Česká dvacítka slaví historický postup do finále mistrovství světa! | Foto: Darren Calabrese / ČTK / AP