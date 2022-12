Hvězdy draftu, student i Jiříček. Kanada se těší na přehlídku hokejových talentů

Mistrovství světa hráčů do dvaceti let se opět odehraje v Kanadě, oproti letnímu termínu se ovšem veškerý program přesune z prostředí velkoměst na východ do Halifaxu a Monctonu. Do míst, kde tamější obyvatelstvo hokejem doslova žije.

Kanada útočí na jubileum

Zde bude o obhajobu prvenství usilovat domácí reprezentace, která si letos může dokráčet pro jubilejní dvacáté zlato. A i tentokrát bude před domácím publikem plnit roli největšího favorita turnaje, společně se svým odvěkým rivalem USA.

Stříbro bude hájit nevyzpytatelné Finsko a bronz Švédové, kteří na letním odloženém turnaji porazili v boji o třetí místo českou reprezentaci. Pro národní tým se jednalo o druhou „bramborovou“ příčku z posledních pěti šampionátů. Na medaili z mistrovství čeká tuzemský hokej už od bronzového turnaje z roku 2005.

Čtvrté místo juniorů? Slibný výsledek, jeden turnaj však český hokej nespasí

Česká hokejová dvacítka se v již tradičním povánočním termínu turnaje představí ve skupině A, kde se svěřenci trenéra Radima Rulíka střetnou s domácí Kanadou, Švédskem, Německem a Rakouskem. Do play-off pak postoupí čtyři nejlepší celky, na pátý tým čeká baráž o udržení.

Druhou skupinu, která se odehraje v Monctonu, tvoří výběr Spojených států, vicemistři světa z Finska, Švýcarsko, Slovensko a Lotyšsko. I pro tyto celky platí v případě postupu do play-off včetně baráže stejná pravidla jako u skupiny hrané v Halifaxu.

Týmu bude pomáhat i Jalonen

Na české mladíky čeká hned ze startu turnaje nejtěžší možný soupeř, proti domácí Kanadě se národní tým představí v úterý 27. prosince půl hodiny po půlnoci. O den později se parta okolo Davida Jiříčka utká s Rakouskem, poté bude následovat repríza letního souboje o bronz se Švédskem. Skupinu pak dvacítka uzavře v poslední den roku 2022 duelem proti Německu.

Boje ve skupinách budou probíhat až do 1. ledna, po nichž přijdou na řadu zápasy v rámci vyřazovací fáze turnaje, které odstartují na druhý den. Velké finále šampionátu je pak na programu v pátek 6. ledna.

Česká reprezentace vstoupí do turnaje s trenérským sborem vedeným hlavním koučem Radimem Rulíkem, kterému budou pomáhat asistenti Marek Židlický s Jiřím Kalousem. Kromě Ondřeje Pavelce, jenž obstará tréninky brankářů, se k týmu připojí v pozici konzultanta i trenér seniorské reprezentace Kari Jalonen.

Po připojení obránce Jiříčka, jenž doplní kabinu národního týmu ještě před začátkem mistrovství, bude česká dvacítka trénovat se 3 brankáři, 8 obránci a 14 útočníky. Tým předčasně opustili Ondřejové Chabada s Becherem.

Soupiska české reprezentace juniorů na mistrovství světa:



Brankáři: Tomáš Suchánek (Tri-City Americans), Oliver Šatný (Cape Breton Eagles), Daniel Král (Bílí Tygři Liberec).



Obránci: David Špaček (Sherbrooke Phoenix), Marek Alscher (Portland Winterhawks), Jiří Ticháček (HC Rytíři Kladno), David Jiříček (Cleveland Monsters), Aleš Čech (Karpat Oulu), David Moravec (Halifax Mooseheads), Tomáš Hamara (Kitchener Rangers), Stanislav Svozil (Regina Pats).



Útočníci: Adam Měchura (Tri-City Americans), Jakub Brabenec (Charlottetown Islanders), Lukáš Pajer (Mountfield HK), Jakub Kos (Ilves), Marcel Marcel (Gatineau Olympiques), Petr Hauser (HC Sparta Praha), Matouš Menšík (HC Olomouc), Robin Sapoušek (HC Energie Karovy Vary), Jaroslav Chmelař (Providence College), Matyáš Šapovaliv (Saginaw Spirit), Jiří Kulich (Rochester Americans), Martin Ryšavý (Moose Jaw Warriors), Gabriel Szturc (Kelowna Rockets), Eduard Šalé (HC Kometa Brno).