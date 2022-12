Hvězdy draftu, student i Jiříček. Kanada se těší na přehlídku hokejových talentů

Na východě Kanady odstartuje již v pondělí další ročník prestižního světového šampionátu hráčů do dvaceti let. Přehlídka toho nejlepšího, co mládežnický hokej nabízí, se na scénu vrací po necelém půl roce, a i tentokrát bude o zábavu na ledě postaráno. Své zápisníčky žhaví zejména skauti a manažeři, kteří budou opět bedlivě sledovat budoucí hvězdy zámořské NHL. Podívejte se s Deníkem na ta nejzajímavější jména letošních dvacítek.