Spokojený Jalonen. Jako tým pořád rosteme, těší trenéra české reprezentace

Finský trenér na lavičce národního týmu Kari Jalonen si však po náročném programu na Švýcarských hrách dá od seniorského hokeje přeci jen na malou chvíli pauzu. Jeho další mise bude probíhat v zámoří, kde poslouží jako odborná pomoc u reprezentační dvacítky.

Konkrétně bude oporou pro trenérský tým Radima Rulíka, který vstoupí se svými svěřenci do světového šampionátu na východě Kanady v úterý 27. prosince duelem proti domácímu favoritovi.

Trenér české reprezentace Kari Jalonen na extraligovém utkání ve Vítkovicích.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Možná si řekne o více práce

„Bavil jsem se o tom s trenéry. Chci jim pomoct, jak jen budu umět. Můžu pomoci skautovat soupeře, dělat statistiky během zápasu či cokoliv dalšího,“ promluvil Jalonen o svých plánech na turnaji.

Finský lodivod vypomáhal české dvacítce už na letním odloženém mistrovství, tehdy se do pozice konzultanta dostal poté, co přijel navštívit přípravné soustředění juniorů v jeho rodné zemi. „Chtěli, abych se zapojil i na závěrečném turnaji,“ prozradil.

Dorazil za týmem do Kanady, kde pravidelně usedal s oblíbeným notýskem na tribunu a zapisoval si vše, co kolem sebe viděl. A své bohaté postřehy následně předával i do kabiny národního týmu.

Podobný scénář se od dvaašedesátiletého kouče očekává i nyní v Halifaxu. „Možná si ale řeknu o větší kus práce,“ přiznal Jalonen.

Česká dvacítka se zabydlela v Kanadě. Na úvod přípravy si poradila s Lotyšskem

Práci u mládežnické reprezentaci si však užívá plnými doušky. Ještě aby ne, když kvůli šampionátu za mořem odložil na vedlejší kolej i vánoční odpočinek po boku rodiny a nejbližších přátel.

Motivace pro českou dvacítku

„Z Helsinek pojedu už 23. prosince. Nejprve poletím do Frankfurtu, následně do Montrealu a pak do Halifaxu. Na místě budu 24. prosince a s týmem tu budu celou dobu,“ řekl šéf střídačky seniorské reprezentace.

Druhé přípravné utkání české dvacítky proti Švýcarsku, které skončilo nečekanou porážkou 4:2, tak ještě sledoval z pohodlí domova, start turnaje si však už ujít nenechá. A svěřenci trenéra Radima Rulíka budou mít pod dohledem finského stratéga rozhodně o co hrát.

Místenka do kabiny mezi domácí hokejové hvězdy? I to může být velice slušná motivace pro české mladíky.