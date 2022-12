Pohled na tabulku skupiny A vypadá po dvou utkáních české dvacítky velice slibně. Dvě zářivě zelené kolonky, plný zisk šesti bodů a k tomu až neuvěřitelné skóre 14:2. Národní tým si zaslouženě užívá nejlepší vstup do turnaje od roku 2001.

Štědrá nadílka outsiderovi. Čeští mladíci si po Kanadě poradili i s Rakouskem

„Jsem rád, že jsme první dva zápasy takhle zvládli. Je to zatím jenom vstup do turnaje, každopádně jsme nečekali, že budeme mít šest bodů. Myslím, že to kluci zvládli výborně,“ pochvaluje si úvod šampionátu trenér českého týmu Radim Rulík.

Stejně zajímavě se ovšem rýsuje i tabulka kanadského bodování turnaje. V jejím čele prozatím stojí český kapitán Stanislav Svozil, elitní pětici pak doplňují hned tři další zástupci národního týmu – David Špaček, Matyáš Šapovaliv a Jiří Kulich.

Rekord Suchánka baví v kabině

Největší pozornost hokejových fanoušků si však získalo malinko netradičně „až“ desáté místo. Na této pozici totiž naleznete jméno, u kterého si nejspíš řeknete, že jde o vtipnou chybičku editorů. Brankář Tomáš Suchánek? Nesmysl. Vždyť to přeci není reálné.

Kdepak. Tady o žádný překlep nejde. Český hrdina mezi třemi tyčemi už má na svém kontě tři asistence! První si připsal v úvodním duelu proti Kanadě, další dvě pak přidal proti Rakousku. A tím zároveň utvořil nový brankářský rekord mistrovsví světa hráčů do dvaceti let.

„Opravdu? To jsem vůbec nevěděl. Ale zní to dobře,“ usmíval se Suchánek po druhém vítězném utkání národního týmu v Halifaxu.

„Kluci si z toho trošičku dělají srandu. Hlavně ti, co zatím nemají tolik bodů na turnaji. Takže se pošťuchujeme, že jich mám víc,“ prozradil pro server hokej.cz český brankář.

Kromě netradičního přepisu historických čísel si však o pozornost říká zejména svými výkony v brankovišti. Několika skvělými zákroky uštval hned v úvodu turnaje kanadské hvězdičky, nyní v poklidu jistil jednoznačné devítigólové vítězství nad Rakouskem.

Historický večírek v Halifaxu! Dvacítka na úvod turnaje vyloupila domácí Kanadu

Odměnou mu bylo první čisté konto v reprezentačním dresu. „Na kluky si mi z branky dívalo dobře. Hráli super. Jsem hlavně rád, že vůbec nic nevypustili a hráli celých šedesát minut. Za to jim patří obrovský dík,“ vzkázal Suchánek na adresu spoluhráčů.

Brankář Tomáš Suchánek (vpravo) se raduje po výhře ve čtvrtfinále MS.Zdroj: ČTK/AP/JASON FRANSON

A jak to vlastně dělá, že si k úspěšným zákrokům zvládne připisovat i nahrávky u gólů českého týmu? „Musíte to rychle odehrát a pak doufat, že útočníci ten gól dají,“ vtipkoval po utkání v útrobách stadionu.

Národní tým si tak i díky jeho službám zařídil předčasnou místenku do čtvrtfinále. Už ve čtvrtek ale čeká na svěřence trenéra Rulíka přímý souboj o první místo ve skupině proti Švédsku. „Pořád musíme jít takhle dál,“ burcuje český hrdina s maskou.