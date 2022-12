Mueller z Vítkovic zpátky do Brna? Není to pravda, dementoval Šimíček spekulaci

Svůj názor dal bezprostředně po Bukartsově gólu na 0:3 jasně najevo asistent trenéra kohoutů Boris Žabka. A vyfasoval za protesty dvouminutový trest pro střídačku.

„Je trošku horká hlava, emoce k tomu někdy patří. Určitě by se ale měl trošku držet. Nám se to ale samozřejmě zdálo jako faul,“ zmínil hlavní kouč Hanáků Jan Tomajko.

Jiné věci než hokej

To, že Vítkovice vedly ve vyprodané plecharéně v úvodu druhé třetiny 3:0, žádné protesty nezměnily, navíc se po brance lotyšského útočníka dlouho nehrálo. Kousek od olomoucké střídačky totiž zkolaboval jeden z diváků. Trest pro Žabku měl pak jít odpykat Pavel Musil.

„Šel jsem za naši střídačku, řešily se tam zdravotní potíže fanouška, doufám, že je v pořádku. Byl jsem vykazován, ať už na trestnou jedu. Proč bych tam ale deset minut předem jezdil, když jsem mohl dostat ještě nějaké taktické pokyny,“ ptal se olomoucký útočník.

Divák zdravotní problémy zvládl překonat, Mora se však ze dvou rychlých úderů v prostředním dějství nevzpamatovala.

„Ve druhé třetině jsme řešili jiné věci než hokej. Plyne z toho poučení do dalších zápasů. Musíme hrát svou hru, nechat to, co se tam dělo na lidech, kteří od toho jsou. Nechali jsme se rozptylovat různými hádkami, pokřikováním po rozhodčích,“ myslí si Pavel Musil.

Mrzet Hanáky mohly i tři nevyužité přesilovky ve druhé třetině, neujala se ani dvojnásobná početní výhoda.

„Dnes jsme si jimi bohužel moc nepomohly. Ve druhé třetině jsme jich měli dost, ale psychicky jsme nebyli stoprocentně v zápase. Hlavně v přesilovce je potřeba chladná hlava. Chtěli jsme to moc urvat, místo toho, abychom si řekli, ať jsme v klidu, že máme něco nacvičeného,“ pokrčil odchovanec kolínského hokeje rameny.

Ve třetím dějství pak Mora ukázala kvalitu a druhému týmu tabulky dala dva góly, na body to ale nestačilo.

„Pokud budeme hrát jako ve třetí třetině, budeme úspěšní. Něco jsme si k tomu řekli, tým ukázal sílu,“ řekl Musil po prohře 2:4.

Zdraví? Ani se mě neptejte

Bývalá opora Mladé Boleslavi se do Olomouce před sezonou vrátila po dvouletém působení v Plzni. Tam toho ale Musil vinou zdravotních problémů moc neodehrál. V minulé sezoně z toho bylo dokonce jen 13 utkání. Po přesunu na Hanou zatím zaznamenal o jeden start méně.

„Na otázky kolem zdraví už snad ani nebudu odpovídat. Teď jsem v pořádku a doufám, že to vydrží,“ trpce se pousmál.

„Naštěstí máme široký kádr. Teď to seká celou extraligu, i děti, jejich maminky, manželky. Je toho hodně. Pořád se to nějak protáčí. Doufejme, že vlny různých chřipek, RS virů co nejrychleji přejdou. Přeji to všem týmům do nového roku, ať můžeme hrát hokej,“ poslal Musil jasný vzkaz.

Atmosféra vyprodané plecharény v utkání s Vítkovicemi:

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Ví dobře, o čem mluví, problémy v souvislosti s vlnami koronaviru jej v minulém ročníku postavily mimo hru.

V Olomouci se mu ale (pokud naskočí) daří. A jde to i celému týmu. „Já jsem hrozně šťastný. Trenéři a kluci odvádí velký kus práce. Je to vidět i na tabulce. Jen se zlepšovat v maličkostech a věřím, že sezona bude úspěšná,“ zmínil Pavel Musil.

Teď už ho se spoluhráči čeká kromě oslav příchodu nového roku úterní duel na ledě Liberce. „Dobrý tým neprohraje třikrát po sobě. V Liberci musíme ukázat sílu. Bude to těžký zápas proti kvalitnímu týmu. My se na to připravíme, trošku si odfrkneme, jedeme tam pro body,“ má ryšavý útočník jasno.