„Nepamatuju, kdy jsme druhou třetinu sehráli tak špatně. Ještě když máme střídačku u útočného pásma a můžeme si pomoct. Nedostávali jsme se do šancí, prostě to nebylo dobré…,“ dodal.

Měli jste i přesilové hry, ale v nich hrozil spíše soupeř…

Samozřejmě. Místo toho, abychom si přesilovkami pomohli, tak málem v nich Sparta rozhodla. Musíme se na to zaměřit a zlepšit se. Ve třetí třetině jsme měli šance, ale už bylo pozdě. Musíme hrát celý zápas, ne až třetí tetinu, nebo posledních deset minut. S takovým týmem, jako je Sparta, je to pak velice těžké.

Skóroval jste minutu a půl před koncem, měli jste možnost ještě vyrovnat.

Pořád nějaká šance s tím něco udělat byla, ale… Kdybychom ve druhé třetině dali gól z přesilovky, nebo aspoň neinkasovali, bylo by to o něčem jiném. Sparta pak začala pálit puky po mantinelech, pro nás to bylo těžké, když si nahodíme puk, bojujeme o něj, a oni nám to vyhodí. Měli náskok 2:0 a to se jim hrálo lépe.

Možná hráli váš hokej, nemyslíte?

Ke konci trochu, tam se s tím beci nepárali, ale je to hlavně o nás. My musíme naši hru zlepšit.

Po snížení na 1:2 se vám nehonilo hlavou třetí semifinále v Mladé Boleslavi, kdy jste v závěru dvoubrankovou ztrátu dohnali a v prodloužení rozhodli?

Samozřejmě nás to nakoplo a chtěli jsme s tím něco udělat, aby nám tam něco ještě něco spadlo, ale času už bylo hodně málo.

Na rozhovory se z kabiny nikomu nechtělo, jaké teď jsou ty dva dny?

Je to jen klasika. Do půlnoci, pak to okamžitě házíme za hlavu. Možná se koukneme ještě na nějaké video, poučíme se z chyb a další zápasy budou úplně jiné. Nikdo od nás asi nemohl čekat, že zase někoho přejedeme 4:0, nebo 4:1. Je to finále, bojovat se bude do posledního zápasu. Ale důležité je hrát náš hokej, jako v prvním zápase.

Jaké je prohrát se Spartou poprvé v sezoně?

Vždycky to jednou přijde. Doufejme, že jsme si to vyžrali, poučíme se z chyb a třetí zápas bude od nás lepší. V základní části to u nich byla divočina, ale v play-off se hraje úplně jiný hokej, takže může rozhodnout jedna branka. Věřím, že venku umíme hrát tak, jako doma.