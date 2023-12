Pošesté v sezoně ztratili dvougólové vedení, přišli také o zraněné opory Adama Brízgalu a Jakea Dotchina. Hokejisté Kladna před téměř vyprodaným domácím stadionem vybojovali proti favorizovanému a neoblíbenému Brnu aspoň bod za porážku 4:5 v prodloužení. Je to asi ztráta, protože v 56. minutě šli do vedení. Tradičně ho ztratili a pak zahodili i šance v prodloužení – naopak Ďaloga svou proměnil.

Hokejová extraliga: Rytíři Kladno - Kometa Brno | Foto: Roman Mareš

Po první třetině by na Rytíře sázel asi málokdo. Kometu katapultoval do sedla bleskový úvodní gól Cingela, jenž proměnil sólový únik už ve 24. vteřině a při zákroku se navíc zranil brankář Brízgala. Do akce musel Bow a hned měl práci, protože trenéři Kladna zkoušeli výzvu a ta nevyšla – takže Kusý musel na trestnou lavici.

Stín úvodních událostí seděl na Kladeňácích oslabených o distancovaného Klepiše a zraněného Strnada (proto dorazil z Prostějova odchovanec Loun Jiří Fronk) až dokonce třetiny a jen nemohoucnost Komety v zakončení držela skóre pořád na rozdílu jediné branky. "Nejen, že jsme dostali gól asi v patnácté vteřině, ale celkově jsme hodně málo bruslili. Kdyby to skončilo 2:0 nebo 3:0, tak by nikdo nemohl nic říct," uznal domácí trenér Otakar Vejvoda.

Zajímavější byla druhá třetina, kde se Kometě nevyplatila sázka na prvoligového brankáře Jekela. Kanadští Rytíři mu nastříleli během necelých čtyř minut hned tři góly a vyhnali ho z klece, když se trefil z přesilovky Sideroff a pak dvakrát Dotchin, pro kterého to byly první zásahy v sezoně.

Jenže nejlepší hráč Kladna třetinu kvůli bolestivému zranění nedohrál a hosté po kladenských chybách dvěma bleskovými údery během 14 vteřin vyrovnali. Smál se hlavně Marcinko, když obral za bránou dva kladenské obránce a předložil v kleče ideálně Kratochvílovi.

"Po přestávce jsme hráli mnohem lépe, aktivněji, začali jsme vyhrávat souboje. Myslím, že v naší útočné třetině jsme Brno přebruslili. Poté jsme během pár vteřin dostali dva góly a zápas se zas změnil - momentum bylo na jejich straně," vysledoval Otakar Vejvoda.

Zbytečný icing

Hostující Jiří Otoupalík mínil, že po skvělé první třetině jeho tým ubral. "Nástup do druhé třetiny byl opravdu špatný, tam nás Kladno přehrálo, a navíc proměnilo dvě přesilové hry. Díky bohu se nám poté v krátkém časovém úseku povedlo srovnat," byl šťastný.

Naději na tři body dal Kladnu v 56. minutě Richard Jarůšek. Brněnský rodák nedal v úvodních 31 zápasech žádný gól, ale v přesilovce ho našel parádně Jágr a Jarůšek smůlu prolomil – 4:3!

Jenže vzápětí fauloval Procházka a Moses ve výhodě vyrovnal. Sice bruslí, ale ani tentokrát rozhodčí po zhlédnutí videa neměli pro Kladno dobrou zprávu a gól uznali. To už stadion zahalil dým od světlic brněnských fanoušků, kteří pořád ještě nepochopili, že jde o hokej, ne fotbal.

V prodloužení měl šanci opět rozjetý Jarůšek, Pytlík trefil břevno, ale pak Kusý nezařadil včas zpátečku, rychlík Ďaloga mu pláchl a utnul pětizápasovou sérii Brna bez výhry.

"Po našem gólu na 4:3 jsme udělali možná trochu zbytečný icing, díky čemu se dostali do třetiny, následoval faul a branka v poměru šest na pět. Během prodloužení jsme asi byli aktivnější, měli víc brankových příležitostí, ale bohužel rozhodlo Brno," litoval Ota Vejvoda.

Jiří Otoupalík byl hlavně rád, že Kometa ukončila sérii porážek. "I když jsme kolikrát nebyli horším týmem, tak jsme zápasy prohrávali. Musím ocenit morální stránku týmu, kdy kluci bojovali až do konce. Podařilo se nám díky tomu srovnat a v prodloužení jsme naštěstí rozhodli my."