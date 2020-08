Jeden, dva či tři případy, to je na tuzemských kluzištích či trávnících už celkem běžný jev. Nově platí, že nakažení hráči jdou do izolace, ale zbytek týmu může za určitých podmínek dál společně trénovat i nastupovat k zápasům. Jihočeský případ ale děsí svým rozsahem: jak je to vůbec v době pečlivých kontrol a nařízení možné?

„Mohu potvrdit, že máme šestnáct nakažených. Ale kde jsme k nim přišli, to fakt nevím. To je otázka spíš na hygienu,“ krčí rameny manažer Motoru Stanislav Bednařík (až pak se přišlo na další případy). Vše nasvědčuje tomu, že nákaza se rozšířila v autobuse cestou ze zápasu v Plzni. Hráči, kteří jím necestovali, měli negativní testy. „Je velká pravděpodobnost, že ostatní si vir předali v autobuse,“ dodal Bednařík. To potvrdila i Krajská hygienická stanice.

Co to znamená pro extraligu, potažmo další soutěže? Dnes se koná valná hromada Asociace profesionálních klubů ledního hokeje a právě opatření proti šíření koronaviru bude jedním ze stěžejních témat. Klíčová bude také debata nad případným posunem začátku nejvyšší soutěže. Podle zákulisních informací jsou některé kluby pro odklad, některé s ním naopak zásadně nesouhlasí.

Situaci řeší i hokejový svaz, jehož výkonný výbor teď zasedá každý týden. „Řeší se aktuální vývoj kolem epidemiologické situace, počet diváků v hledišti a podobně,“ řekl včera Deníku mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Vedení Českého hokeje průběžně jedná o dalším vývoji s předsedou vlády Andrejem Babišem, ministry, epidemiology i Národní sportovní agenturou.

Kompenzace za ušlé zisky

„Hlavním tématem je zvýšení povolené kapacity zimních stadionů, posunem je také zkrácení karanténního období v případě nakažených hráčů,“ uvedl Zikmund. Stát by také měl klubům částečně kompenzovat ušlé zisky za (skoro) prázdná hlediště.

Reakcí na aktuální situaci jsou i včera schválené herní systémy první a druhé ligy i mládežnických soutěží. V první lize například bude mužstvům, která nesehrají všechny zápasy, započítán do tabulky průměrný bodový zisk. Duely play-off, neodehrané kvůli karanténně, budou buď kontumovány, nebo bude zkrácena celá série.

Glosa Vojtěcha Žižky: Extraliga hledá řešení



Tuzemský fotbal čelí koronaviru následovně: prvoligové týmy musejí před každým zápasem, tedy jednou týdně, na testy. Je-li někdo z hráčů nakažen, je odstřihnut od zbytku mužstva, to však dál trénuje a hraje. První kolo proběhlo sice klopotně, ale nakonec podle plánu.



Jenže co hokej? V extralize hraje klub často i tři mače týdně, program je oproti kopané mnohem rozkouskovanější. Testy před každým utkáním jsou tak organizačně nereálné, nemluvě o nákladech. Ty by šly do milionů korun.



Nějaké řešení je ale třeba nalézt, a to rychle. Hokej se snaží přesvědčit stát, aby povolil větší počet diváků na zimácích. To se dá chápat. Do toho se ale stane, že jeden extraligový klub hlásí, že má „zničehonic“ skoro dvacet nakažených hráčů. To zrovna nesvědčí o opatrnosti a zodpovědném přístupu. A pro extraligu by to mohlo být smrtící.