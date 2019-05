Jaké dojmy z utkání máte?

Třetí třetina byla výborná, v první jsme měli herně na víc, ale nedostávali jsme se do šancí. Když už jsme se probojovali ke střele, nebyla dostatečně důrazná.

Scházel v úvodní třetině větší tlak před brankou?

Přesně tak. Stávalo se nám, že jsme stříleli a nikdo nebyl před gólmanem. Nepočkali jsme si, než dojede útočník. Trošku jsme se hledali. Jak ale zápas postupoval, hráli jsme mnohem líp.

Co se dělo mezi třetinami v kabině?

Vesměs byla pozitivní nálada. Po první třetině jsme měli lepší pocit ze hry, i když gól do šatny nám moc nepomohl. Na konci druhé části jsme snížili, což nás zase povzbudilo. Měli jsme si co říct. Místy jsme se zbytečně se zbavovali puku a nehráli s klidem, jak to umíme.

Finové vsadili na mladý talentovaný výběr. Jak se vám na ledě líbil?

Znám v podstatě dva hráče. Makali, hráli jako tým. Když jsme hráli na puku, neměli moc ze hry, ale bruslili, dohrávali. Dělali přesně to, co mladý tým má. Jako zkušenější mužstvo si musíme některé situace podržet a nechat soupeře odvařit. Máme na čem pracovat. Tři zápasy před startem mistrovství světa jsme nehráli špatně, ale chtěli jsme zvítězit.

Co je potřeba zlepšit do dalších zápasů?

Určitě vyladit přesilovky. Když jich máme tolik, musíme dát víc gólů. Stejně tak zapracovat na komunikaci v naší zóně. Měli jsme momenty, kdy jsme si mohli říct a usnadnit si tím práci. Na ledě na sebe musíme mluvit a vzájemně si pomáhat.

V poslední minutě zápasu jste z levého kruhu přesnou ranou snížil na 2:3…

Konečně. Na tréninku střílím o sto šest a nepadl tam ani jeden gól. Ke konci jsem měl ještě jednu šanci, ale uspěchal jsem zakončení. Doufám, že budu střelecky pokračovat i v dalších zápasech.

Jak se těšíte na nadcházející utkání se Švédy a Rusy?

Mají nabité kádry hvězdami z NHL, takže to bude velký test. Musíme ukázat srdce jako na konci utkání proti Finům. Když předvedeme náš hokej, máme šanci vyhrát.

Jak jste si užil brněnskou atmosféru?

Skvěle. Tahle kulisa mi chyběla. Fanoušci řvali od začátku do konce, i když to s našimi herními výpadky neměli lehké. Hrál jsem v Brně první seniorský zápas a žádná změna, opět skvělá kulisa.

Bývalý reprezentační útočník Petr Hubáček vám při úvodním ceremoniálu popřál, ať dovezete pohár mistrů světa. Jak se to poslouchalo?

Skvěle. Měl jsem husí kůži. Jednou bych chtěl pohár domů přivézt. Máme obrovskou motivaci. Každý nám přeje, což je skvělé. Všichni chceme předvést co nejlepší výkon a národu podporu vrátit.