Potvrzený realizační tým tak povede národní celek příští rok na mistrovství světa, které se uskuteční v Minsku a v Rize, o rok později na světovém šampionátu ve Finsku a také na zimní olympiádě v Peknigu, která se odehraje v tom samém roce.

„Jsem přesvědčen, že se podařilo sestavit silné vedení, které se může opřít o trenérské úspěchy, vynikající hráčskou minulost a všeobecný respekt,“ věří prezident Českého hokeje Tomáš Král. „Jeho členy spojuje podobný přístup k hokeji, podobná týmová filozofie i výsledky, kterých dosahují při práci s mladými hráči. Velmi si vážím také toho, že ve vedení reprezentace jsou významně zastoupeni příslušníci zlaté generace, což je pro náš hokej výborná zpráva a příslib pro budoucnost," doplnil v tiskové zprávě.

Spokojen se svými asistenty byl i Filip Pešán. „Jsem velmi rád, že kolegové na moji nabídku kývli. Jde o hokejové osobnosti, které mají za sebou úspěchy jak na ledě, tak na střídačce nebo v managementu. Nepochybuji přitom, že naše spolupráce bude fungovat, protože máme velmi podobný pohled na hokej," pochvaluje si hlavní trenér reprezentace.

Ten má za sebou úspěchy s libereckými hokejisty, s nimiž třikrát vyhrál základní část extraligy a v roce 2016 i mistrovský titul. Zkušenosti na reprezentační úrovni sbíral u výběrů do 19 a 20 let. K ruce bude mít dvojici olympijských vítězů a mistrů světa, z nichž Jaroslav Špaček už coby asistent působil u národního týmu pod trenérskou taktovkou Vladimíra Růžičky, Vladimíra Vůjtka a Josefa Jandače. Pro Martina Straku to bude naopak premiérové působení na reprezentační lavičce.

Pešán střídá na postu trenéra Miloše Říha. Ten přišel o možnost vést reprezentaci na mistrovství světa kvůli pandemii koronaviru. " „Je škoda, že svoje působení nemohl završit při mistrovství světa, na které jsme se těšili a odjížděli bychom na něj s velkými ambicemi,“ řekl Král. „Spolu kolegy odvedl u národního mužstva výbornou práci, za kterou bych mu chtěl vzhledem k okolnostem zatím alespoň touto cestou poděkovat," zakončil.