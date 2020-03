„Šance se stále snižuje,“ přiznal o víkendu švýcarským médiím šéf mezinárodní federace IIHF René Fasel. Ten se chtěl na domácí půdě rozloučit s funkcí, kterou zastává dlouhých dvacet šest let.

Zřejmě mu ale nebude přáno. Kritická situace kolem koronaviru nehodlá ponechat stranou ani tradiční vrchol hokejové sezony.



Zásadní schůzka



Jasněji by mělo být dnes, kdy proběhne mimořádná schůzka představitelů IIHF. Podle dostupných informací se dá předpokládat, že hokejoví bossové za prvé zruší dubnové přípravné zápasy a za druhé odpískají i seniorský šampionát. „Nevím, co by se muselo stát, aby mistrovství proběhlo,“ přiznal už minulý týden šéf českého hokejového svazu Tomáš Král. Skepticky se vyjádřili i další představitelé včetně člena Rady IIHF Petra Břízy.

On-line reportáž ke koronaviru ZDE.

Záležet bude i na stanovisku švýcarských vládních orgánů, které zřejmě nebude nakloněno konání tak velké akce. Situace v zemi je kritická. „Rozhodnutí není jen na nás, ale také na vládě a na kantonech. Pořád na tom pracujeme. Naděje umírá poslední,“ řekl Fasel.



Není divu, že tento protřelý diplomat a původním povoláním zubař tak houževnatě lpí i na sebemenším kousíčku naděje. V sedmdesáti letech dává funkcionářské kariéře sbohem a loučit se chtěl se vší pompou ve své vlasti. Do čela IIHF se dostal v roce 1994 a během celého jeho funkčního období se ještě nestalo, že by bylo MS zrušeno.

„Kromě toho už jsme prodali vstupenky za 24 milionů švýcarských franků,“ zdůraznil Fasel. Podle něj by fanoušci své peníze v případě nekonání turnaje dostali zpět. Hůře dopadnou podnikatelé v Curychu a v Lausanne, hlavně majitelé hotelů a restaurací Fasel odhadl, že během MS mohli utržit až 100 milionů franků.



Zrušená příprava

Jiná varianta však na stole není: stěhovat šampionát do Ruska (jež projevilo zájem) prý nepřipadá v úvahu, stejně jako čekat na červnový či červencový termín.

Finanční zájem na uspořádání šampionátu je jasný, sportovní negativa ale převažují. Ve většině evropských lig už je předčasně dohráno, hokejisté nemají moc možností trénovat. „Je jasné, že za daných okolností by to národní týmy měly s přípravou velmi těžké,“ uznal Fasel.

Další věc je, že turnaje by se zřejmě tak či tak ne- zúčastnili borci z pozastavené NHL, čímž by prestiž klání nepochybně utrpěla. A co účastníci curyšské skupiny B Itálie a Kazachstán? První země je v karanténě, také Kazaši mají zakázáno cestovat za hranice.

Zrušení světového šampionátu znamená v neposlední řadě hořkou kapku pro reprezentačního trenéra Miloše Říhu, jemuž končí smlouva. Pro ostříleného kouče šlo o zřejmě poslední šanci na velkou medaili. Ta nyní mizí v nenávratnu.