Český útočník Pavel Novák se raduje z gólu v dresu Kelowny.Zdroj: Hokej.cz

Odchovanec jihočeského hokeje dal o sobě poprvé vědět v dresu Českých Budějovic, kde se postupně z dorosteneckých výběrů vyšplhal až na několik startů v mužském týmu a platil za obrovský příslib do budoucích let. Před sezonou 2019/20 kývl na nabídku kanadské organizace Kelowna Rockets, kde zažil velice úspěšný ročník a s 58 kanadskými body si řekl rovněž o pozornost mezi zámořskými skauty.

Na draftu si jej nakonec vybrala Minnesota „až“ v pátém kole, přesto byl krok Nováka směrem za velkou louži možná klíčovým rozhodnutím v dosavadní kariéře. V kanadské juniorce hokejově vyspěl, získal kýžený instinkt zabijáka a mezi vrstevníky začal pomalu vynikat. Loňský ročník odehrál jako součást mládežnického projektu Litoměřic, po sezoně se však vrátil zpět do Kelowny.

A opět sám sobě ukázal, že zámoří je pro něj tím ideálním místem, kde odstartovat svou cestu za životním snem. Do letošního ročníku navíc naskočil v obrovské formě, na kontě má již 54 kanadských bodů (22+32) a zcela suverénně vévodí týmovým statistikám Rockets. Také WHL hlásí brzký začátek play-off, které se i pro Nováka může stát velice důležitým odrazovým můstkem na vyšší mety. A možná i ty nejvyšší.

Pavel Novak's hockey IQ in the offensive zone is just so high. Always lurking. Has the ability to get into quiet areas of the ice and read defensemen trying to break the puck out before pouncing. And here he does that and showcases the quick release and precision accuracy #mnwild pic.twitter.com/gaL9vrRW8p