Trenér mistrů Varaďa: Nejsem vyhořelý, chci hned trénovat. Neodchází zapšklý

Až Oceláři dokázali na vsetínský odkaz navázat. Třinečtí ovládli tuzemskou ligu poprvé v roce 2011, letos kralovali už potřetí v řadě.

Všechny tituly se pojí s jedním jménem – Václav Varaďa. O premiérové zlato se před jedenácti lety zasadil přímo na ledě, o další tři pak už coby generál armády.

Rok, kdy se změnil český hokej

V roce 2014 nastala nová třinecké éra. To Oceláři přesídlili do supermoderní arény. S přepychovým zázemím a gigantickým budgetem prahli majitelé pět po titulu. V roce 2017 vsadilo vedení v čele s Jánem Moderem a Janem Czudkem na Varaďu.

A byla to trefa do černého. Cíl? Titul do tří let. Oceláři to stihli o rok rychleji. A tím to neskončilo. „Je fantastické, že se to povedlo třikrát v řadě. Neskutečné,“ řekl muž, který stojí za všemi úspěchy.

Tanec na benzínkách, DJ Daňo a zpěv až do rána. Třinecká párty může odstartovat

Varaďa stvořil dračí bestii. Charismatický kouč postavil tým podle svých představ a hráče dokázal přimět k totálnímu hokeji. Třeba jako Jindřich Trpišovský ve fotbalové Slavii. „Pečlivě jsem vybíral hráče, kteří přišli. Že jsem se v nich nespletl, mě hrozně těší,“ pravil Varaďa.

Jak dlouho může třinecké kralování trvat? V době, kdy na grál pomýšlí pět týmů?

To je otázka za milion. Jisté je jen to, že Varaďa u toho nebude. Jeho vize se rozchází s vedením a třinecký bůh tak rozvázal sedmiletý kontrakt. Pohlíží se po nové výzvě.

Kouč bez velkého titulu

Na trůn si léta brousí zuby ve Spartě. Pražané postavili hvězdami nabitý tým v čele s vítězem kanadského bodování Filipem Chlapíkem a po šesti letech se konečně probili do finále. Jenže to bylo maximum. Proti poctivě hrajícímu soupeři nepochodili a patnáctileté čekaní na titul se zase protáhne.

„Jsem naštvaný a zklamaný,“ hlesl kouč Josef Jandač.

Osobní statistiky bych vyměnil za možnost slavit, litoval po konci série Chlapík

Ve vší úctě k jeho osobě, ambiciózní Spartě by se hodil motivátor a buldok jakým je právě Varaďa. Jandač totiž není zrovna vítězný typ. Zkušený trenér ještě nikdy velký titul nevyhrál.

„Samozřejmě to mrzí, chtěl jsem to se Spartou urvat. Takový je ale život, já se z toho rozhodně nehroutím. V žádném případě nic nebalím, třeba mě to potká v jiných letech,“ prohlásil Jandač.

Vlastně i on má s Varaďou přece jen něco společného. Jandač se s klubem taky loučí, ovšem ne jako hrdina…