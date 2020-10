„Pořád se ještě trochu klepu, ale je to úplně super. Je to těžké popsat, ale je to taková menší odměna za práci, kterou jsem dělal strašně dlouho. Myslím si, že tu spokojenost ani nemohu popsat,“ řekl exkluzivně pro web litvínovského klubu mládežnický reprezentant (na snímku), který na šampionátu dvacítek v pěti zápasech jednou skóroval a u jedné branky také asistoval. „Je to první krůček k tomu mému snu, k té NHL, takže jsem z toho opravdu nadšený.“

Byl to pro něj velký den. Navzdory všem očekáváním se Myšák zvolení v prvním kole sice nedočkal, avšak zklamán být nemusel. O den později následovalo zmiňované 2. kolo draftu, v němž na něj došlo. Vybral si ho kanadský Montreal.

Výběr pozorně sledoval. Dokonce připravil menší draft party s rodinou. Přijel rovněž trenér Jakub Čutta, agent Michal Sivek nebo kouč Kotrla. „Byli tu vlastně lidé, kteří mi nejvíce pomohli i v těch nejhorších chvílích, hlavně rodiče. Bratr už bohužel odjel. Já byl nervózní už v tom prvním kole, když si mě nikdo nevzal. Druhé už se taky trochu táhlo a to čekání bylo více vyčerpávající. Jsem ale hrozně rád, že už je to za mnou a že je to právě Montreal, klub s obrovskou historií. Nemůžu se už dočkat, až tam pojedu a ukážu, co umím.“

Myšák se dostal na skvělou adresu, do organizace, která se pyšní ziskem už 24 Stanley Cupů. „Klub je to velký, fanouškovská základna je neuvěřitelná. Nemůžu se dočkat, až začnu dělat první krůčky v té organizaci. Musím makat, abych se do týmu dostal.“

Tuší, že ho čeká dost práce. „Ale nic není nemožné, takže se do toho s radostí zítra pustím. Oslavy? S rodinou a s kamarády to oslavíme, ale žádné extra věci to nebudou. Zítra je další den, musím zase jít makat, abych byl o něco blíže tomu svému snu. V neděli navíc máme zápas, takže se musím soustředit hlavně na tohle,“ dodala dvě hodiny po draftu další vycházející hvězda litvínovské líhně Jan Myšák.

V české nejvyšší soutěži odehrál za litvínovskou Vervu necelé dvě sezony, během nichž nastoupil do 63 extraligových zápasů. V nich byla jeho bilance 25 bodů (13+12).