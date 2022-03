„Máme ohromnou radost, protože to stálo spoustu sil. Pro celou organizaci je to velký úspěch, i když nás vrchol ještě čeká,“ upozornil kapitán Radek Smoleňák.

Ano, ta nejdůležitější část sezony teprve přijde. Jenže play-off představuje pro Východočechy velké stigma. Ambiciózní klub bažící po titulu dosáhl jen na bronz v roce 2017. Jinak nic. „Teď nás čeká nový začátek. Nová cesta a nový cíl. Udělali jsme si nejlepší pozici pro play-off a teď půjdeme krok za krokem za tím cílem, který máme,“ řekl útočník Jakub Lev.

Krejčí poblíznil Hanou

Návrat Davida Krejčího z NHL do Olomouce? Tohle znělo až moc jako sci-fi. Jenže to byla realita. Pětatřicetiletá hvězda se rozhodla pro návrat domů. Vítěz Stanley Cupu vyměnil nablýskanou TD Garden v Bostonu za olomouckou „plechárnu“, aby rozzářil extraligu.

Krejčí zvedl mezi fanoušky zájem o hokej na Hané. Klub prodal velké množství dresů, což nebylo zvykem. A nebýt covidových opatření, klubová kasa by byla napěchovaná penězi ze vstupenek.

Očekávání byla obrovská. A Krejčí je dokázal naplnit. Stal se nejproduktivnějším hráčem Hanáků (20+26) a svůj tým dovedl do play-off z devátého místa. „Je hezké dát dvacet gólů. Moc jsem to před sezonou neřešil, protože jsem tak úplně nevěděl, do čeho jdu. Především jsem rád, že jsme ubojovali play-off,“ svěřil se Krejčí.

V předkole potáhne s Kohouty na Vítkovice. „Budu se snažit dělat všechno pro tým. V play-off to nikdy není jednoduché. Bude to válka.“

Sestup Zlína po 42 letech

Psal se rok 2014 a Zlín slavil mistrovský titul. O osm let později mizí klub s bohatou historií z extraligové mapy. Po dlouhý 42 letech. Krach beraní bašty je logickým vyústěním problémů, které se za poslední roky nakupily. Hlavně těch finančních.

Základní část hokejové extraligy.Zdroj: Deník

„Je to strašný, taková malá sportovní tragédie,“ bědoval útočník Antonín Honejsek. K sestupu Zlín směřoval od začátku sezony. „V prvních dvaadvaceti kolech jen jednou vyhráli za tři body. „To je šílený,“ kroutil hlavou.

Zlínský odchovanec věří, že se klub rychle vrátí mezi elitu. „Všechny odchovance nás to žere, takže by měla být chuť dostat se zpátky.“

Nažhavený Motor

Loni byli coby nováček za otloukánka. České Budějovice skončily poslední, a kdyby nebyla soutěž na jednu sezonu uzavřené, pakovaly by se zpátky mezi spodinu.

Letos je všechno jinak. Nový kouč Jaroslav Modrý přebudoval kádr a tým se probil rovnou do čtvrtfinále. V Budvar aréně si tak po téměř deseti letech užijí atmosféru play-off.

Motor přišli pozvednout tři veteráni – Milan Gulaš, Michal Vondrka a Lukáš Pech. Posledně jmenovaný se stal druhým nejproduktivnějším mužem soutěže (22+36).

„Náš tým je dobře složený,“ zdůraznil Vondrka. Na jeho zkušenosti bude Motor v play-off spoléhat. „Ze všech kluků to teď spadlo. Z postupu do play-off máme hroznou radost. Teď to bude o zkušenostech, ale ne jen o nich. Sezona může dopadnout jakkoliv.“