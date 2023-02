Hokejové legendy 25 let po olympiádě v Naganu: Gretzky podniká, jiní lenoší

Tak jako si Češi dokola vypráví dnes už legendární historky o hrdinství Haška v semifinále olympijského turnaje v Naganu, který položil základ zázračnému triumfu, Kanaďané se neustále pitvají v tom, proč v rozhodujícím okamžiku chyběl na ledě Gretzky.

Běžela 50. minuta vyrovnaného zápasu. Jiří Šlégr po vyhraném buly napřáhl u modré a vstřelil svůj neslavnější gól v kariéře. „Takhle pálí Guma!“ ječel komentátor Robert Záruba. Češi nečekaně vedli 1:0. Dominik Hašek svým neortodoxním stylem předváděl v brankovišti psí kusy a stavěl se na hlavu. Kanaďany přiváděl k šílenství. Z letargie je vytrhl až šťastnou střelou zblízka Trevor Linden. Když vyrovnal, do konce zápasu zbývalo 1:03.

Češi pak přečkali náhlou smrt, která trvala nekonečných deset minut. Kanaďané do našich bušili, moc dobře věděli, že pokud nerozhodnou v prodloužení, na samostatné nájezdy to budou mít proti Haškovi sakra těžké. A to se potvrdilo.

„Jestli měla Kanada dojít v Naganu ke zlatu, někdo to zapomněl říct Dominiku Haškovi,“ glosoval gólmanovou představení reportér Mike Brophy pro CBC Sports.

V nájezdech přišla nejzářivější chvíle českého hrdiny v černé mřížkované masce s logem Buffala Sabres. Hašek se mohl přetrhnout, a když se prosadil jako první Robert Reichl, bylo jasné, že teď už to bude jen na Dominatorovi.

Hašek čapal jeden pokus za druhým a všichni čekali, až se proti němu rozjede Wayne Gretzky. Jenže The Great One mezi vyvolenou pěticí překvapivě nebyl. Kanadské utrpění sledoval jen ze střídačky, a když Hašek chytil i poslední nájezd, propukl v pláč. Legendární 99 přišla o vytoužené zlato z olympiády, nikdy ho nezískala. Češi prolezli do finále a konec tohohle příběhu už znáte…

Jaromír Jágr (vlevo) a Wayne Gretzky po vítězství České republiky nad Kanadou na OH v Naganu.Zdroj: ČTK/AP/Willens Kathy

Crawford si stojí za rozhodnutím nechat sedět Gretzkyho

V Kanadě se dodnes vedou debaty o tom, proč Gretzky chyběl na pětičlenném seznamu hráčů pro nájezdy. Rozhodnutí kouče Marca Crawforda opomenout nejlepšího střelce NHL všech dob je považováno za nejhorších v historii kanadského hokeje. „Nelíbilo se mi, že jsme nevyužili Gretzkyho, ale bylo to rozhodnutí trenéra,“ řekl tehdejší generální manažer kanadské reprezentace Bob Clarke.

Na druhou stranu se dá klíčová volba Crawforda chápat. Tehdy sedmatřicetiletý Gretzky už nebyl v té nejlepší formě, na turnaji v Naganu ani jednou neskóroval a nájezdy rozhodně nebyly tím, v čem by vynikal. Možná i proto si kanadský kouč za svým kontroverzním rozhodnutím i po mnoha letech pořád stojí.

„Nikdy jsem neměl špatný pocit z toho, koho jsem si vybral. Nakonec si jako trenér musíte uvědomit, že se musíte držet svých rozhodnutí, ať už jsou dobrá, nebo špatná. Myslím, že kdybych si to rozmyslel a prohráli jsme, cítil bych se hůř. S informacemi, které jsme v té době měli k dispozici, jsme cítili, že rozhodnutí, která jsme učinili, byla správná,“ svěřil se Crawford.

Gretzky později prozradil, že se na kouče nezlobil, že ho nevybral. „Nevím, jestli bych skóroval, nebo ne,“ řekl pro Sportsnet's Hockey Central. Jen se prý modlil, aby někdo z jeho spoluhráčů vyrovnal a on by pak mohl jet jako šestý. Jenže fenomenální Hašek byl proti. „Když Češi vstřelili gól, modlil jsem se, aby dal jeden z našich kluků gól a já bych pak mohl být šestým vybraným hráčem, který snad dá ten gól. Kdyby mě vybrali a nedal bych, dnes bychom o tom nemluvili.“

Hašek po Kanadě vynuloval ve finále Rusko a zrodil se tak český hokejový zázrak. Mimochodem, zdrcení Kanaďané pak selhali i v boji o bronz s Finy. Dokázali se ale poučit a hned následující olympiádu vyhráli. A pak to ještě dvakrát zopakovali. Naganskou potupu jim už ale nikdo a nic neodpáře. Stejně tak fakt, že slavný Gretzky si na olympijské zlato nikdy nesáhl.