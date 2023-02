Jaroslav Špaček

Jaroslav Špaček na snímku vlevo spolu s Martinem StrakouZdroj: hcplzen.cz

S reprezentací sbíral jeden úspěch za druhým. Odstartovalo to olympijským zlatem a posléze následovaly ještě tři tituly mistra světa. Krátce po návratu z Nagana navíc Špaček oslavil švédský titul a na sklonku kariéry se radoval i s Plzní, v níž poprvé nakoukl do velkého hokeje. Přáno mu nebylo jen v NHL. Tam odehrál třináct sezon za Floridu, Chicago, Columbus, Edmonton, Buffalo, Montreal a Carolinu a v roce 2006 dokráčel až do finále. Na Stanley Cup ovšem nedosáhl. Hráčskou kariéru zakončil v roce 2013 už zmiňovaným extraligovým titulem s Plzní, když jako asistent trenéra naskočil v play off do tří utkání.

Jak už poslední souvětí napovídá, Špaček se začal po konci hráčského působení věnovat trénování. Asistenta trenéra, který se zaměřuje na práci s obránci, vykonával několik let právě v Plzni a rovněž u dospělé reprezentace. V současnosti se na západě Čech věnuje rozvoji mladých hráčů a bedlivě sleduje kariéru svého syna Davida, který byl výraznou tváří národního týmu do dvaceti let na posledním stříbrném mistrovství světa.