David Moravec: Ukradli mu památeční prsten

David Moravec.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Tehdy pětadvacetiletý útočník Vítkovic byl jedním z mála hráčů z Evropy, kteří se dostali až do konečné nominace trenéra Ivana Hlinky. Nagano bylo pro Davida Moravce hokejovou maturitou. „Pro mě to byla obrovská škola, zážitek i čest být součástí tohoto týmu,“ vyznal se Moravec, který od čtvrtfinále chodil na led vždy ob střídání. „Ono to nějak vyplynulo ze situace, Jarda Jágr totiž nastupoval ve dvou formacích. Týmu to ale pomohlo, což bylo to hlavní,“ dodal. Nevzpomíná jen na hokej, ale i na dění okolo, třeba na fandění stříbrné běžkařce Kateřině Neumannové.

A zapomenout se samozřejmě nedá na bohatýrský návrat do vlasti. „Cestu si pamatuji ne úplně čistě, ale pamatuji. Bylo to velice divoké,“ usmívá se Moravec. „Oslavovali jsme, skákali. Až mezi nás přišel pan Jirmus (pilot letadla), který nás nabádal, abychom neskákali pravidelně, pak by letadlo mohlo mít problém. Když v něm třicet lidí skákalo, nebyla to legrace,“ směje se. Velký příběh zažil Moravec i s památečním prstenem, které nechal vyrobit Jiří Šlégr, a rok po olympiádě mu byl v Opavě ukraden. O deset let později, v době působení v Třinci, dostal možnost ho získat zpět. „Stalo se to po nějaké oslavě. Moc jsem tomu ze začátku nevěřil, ale prostě mi to nedalo a šel jsem po stopě. Nakonec jsem si prsten za dvacet tisíc koupil zpátky,“ uvedl Moravec.