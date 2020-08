Hokejisty brněnské Komety minulý týden opustil hvězdný útočník Tomáš Plekanec a nyní místo něj přichází adekvátní náhrada. Brněnský dres oblékne šestatřicetiletý centr Jakub Klepiš, mistr světa z roku 2010 v Německu.

Brněnské hokejisty posílil útočník Jakub Klepiš. | Foto: HC Kometa Brno/Jiří Grulich

Klepiš sbíral zkušenosti i v NHL a v české hokejové extralize odehrál 435 zápasů. "K mému příchodu do Brna výraznou mírou přispěl odchod Tomáše Plekance, který se bohužel odehrál za nešťastných okolností, které jsou všem známé. Je to tím pádem trochu shoda náhod, ale jsem za tuhle šanci hrozně rád. Přece jen ne každý se může dostat do Komety," svěřila se brněnská posila.