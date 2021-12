Tým kouče Filipa Pešána v olympijské sezoně zatím nic neuhrál, všechny zápasy projel. Na situaci nepřidaly rozbroje se Spartou, do toho tyjátr kolem (ne)covidu Milana Gulaše, a navíc všudypřítomná nejistota účasti opor z NHL v Pekingu. Na partu, která od mistrovství světa na přelomu května a června ještě nevyhrála, je těch komplikací požehnaně.

Je v tom Gulaš

Až tragikomicky působí situace kolem Milana Gulaše. Jeden z nejlepších hráčů extraligy posledních let se vrátil do reprezentace, jenže po pozitivním testu na covid byl nucen národní mužstvo upustit, aby se po přezkoumání výsledků znovu k týmu připojil. No, blázinec.

„Milan podstoupil několik PCR vyšetření, stejně jako i ostatní hráči. Jeden test vyšel jako hraniční, proto se odpojil od týmu. Ale jakmile byl test ověřen a přetestován laboratoří, výsledek vyšel negativně,“ vysvětlil jeden z lékařů reprezentace Antonín Chochola.

Do akce jdou Krejčí a spol. Generálka na Peking se blíží, hrozí i „zrada“ NHL

Pětatřicetiletý kapitán Českých Budějovic byl sám ještě na dvou dalších na sobě nezávislých testech. Negativní výsledky mu nakonec umožnily zapojit se do boje o účast na olympijských hrách v Pekingu.

„U snídaně nějaké hlášky proběhly. Myslím si, že Milan se těšil zpátky a zvládnul to úplně v pohodě,“ popsal asistent trenéra Martin Straka. „Je to za posledních iks let jeden z nejlepších hokejistů v naší lize. Jeho šance jet na olympiádu, kdyby nemohli kluci z NHL, je velikánská.“

Zámořská nejistota

A právě hrozba neúčasti hvězd z NHL kvůli obavám z koronaviru je dalším strašákem pro českou repre. Pandemie postihla zámořské kluby, na covidovém protokolu včera bylo přes dvacet hráčů a vedení odkládá zápasy.

„Trošku to sleduju, ale jaké jsou poslední zprávy, nevím. Buď pojedou, nebo ne a pojedou jiní. Bohužel situace je taková a já to neovlivním,“ pokročil rameny sparťanský útočník Vladimír Sobotka.

Obránce Sklenička o životě v Helsinkách: Mráz a skvělý hokej. Florbalistům fandí

„Nikdo neví, co se stane a vůbec nemá cenu se nad tím zamýšlet. Co bude, to bude,“ mávl rukou Jan Kovář, kapitán národního týmu z letošního šampionátu.

Další komplikaci pro účast hráčů z NHL představuje až pětitýdenní karanténa v případě nákazy koronavirus, kterou Čína hrozí. „Nedovedu si moc představit, že by byli v klubu šťastní, kdybychom zůstali pět týdnů v Číně, i když nehrajeme v NHL. Myslím si, že i majitel Zugu by nebyl moc nadšený, kdyby mě tam viděl někde zavřeného,“ přemítal útočník švýcarského Zugu.

„Moc nad tím nepřemýšlím, jestli se můžu nakazit nebo ne. Nechávám to plynout a na něco okolo se nesoustředím,“ prohodil Sobotka.

Přestřelka se Spartou

Útočník se zkušenostmi z NHL byl svárem sporu mezi reprezentací a Spartou. V den nominace na turnja Euro Hockey Tour si Pražané stěžovali, že trenér Filip Pešán ani manažer reprezentace Petr Nedvěd nevyslyšeli žádost o uvolnění Sobotky s Michalem Řepíkem alespoň z prvního utkání hraného v Praze, aby klíčoví hráči Sparty mohli nastoupit v úterý ve švédském Ängelholmu k odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů proti Rögle. Po výměně názorů nakonec Sparta oba hráče pustila.

„Se Spartou komunikoval Petr Nedvěd. To je jediné, co vím,“ opakoval Pešán.

Učit hráče v nároďáku zakončovat? Na to už je trochu pozdě, mračil se Pešán

„Osobně jsem to vůbec neřešil. Něco se řeklo z každé strany, ale jde to mimo mě,“ poznamenal Sobotka, který oblékne národní dres po více než čtyřech letech. „Připojili jsme se k nároďáku a víc bych to nechtěl rozebírat.“

Pokud někoho z kádru nevyřadí covid, půjdou dnes Češi do bitvy s Finy (v 18:00 v pražské 02 aréně) v nejsilnějším složením. Od týmu okolo hvězdného Davida Krejčího se chce jediné – prolomení černé série. „Už bychom chtěli nějaký úspěch. Vyhrát utkání, aby stouplo sebevědomí,“ má jasno asistent kouče Straka.