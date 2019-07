Brendon Nash zůstává Rytířem. Jednatřicetiletý obránce podepsal novou smlouvu s hokejovým Kladnem, jemuž v uplynulé sezoně zásadně pomohl zpět do extraligy. Kontrakt podepsal na rok. Rytíři o tom informovali na svých stránkách.

Po dohodě s vedením se Nash do přípravy Rytířů zapojí až po odehrání úvodních dvou přípravných duelů, tedy v úvodu srpna. „Brendon tu velmi dobře odehrál dvě sezony, smlouvu jsme s ním chtěli prodloužit hned po postupu do extraligy, teď je to černé na bílém,“ řekl manažer Kladna David Čermák.