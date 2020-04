Vzpomínáte si ještě na legendární Nagano? Mnozí z vás určitě ano. Čeští hokejisté před dvaadvaceti lety zaskočili celý hokejový svět, když zvítězili na olympijském turnaji nazývaném Turnaj století.

Jednou z klíčových postav byl tenkrát právě Dominik Hašek. Mezi fanoušky se pak rozšířilo skandování „Hašek na Hrad!“

Po více než dvou desítkách let by se jejich přání mohlo stát realitou. Legendární „Dominátor“ před několika lety ukončil dlouhou a úspěšnou hokejovou kariéru a teď už možná vyhlíží své budoucí „zaměstnání“.

„Je to něco, o čem uvažuji, něco, co mě zajímá. Něco, co cítím, že bych chtěl,“ přiznal v rozhovoru pro TV Nova. Dlouholetá hvězda NHL dokonce zná recept, jak na voliče. „Člověk musí voliče přesvědčit. Svými názory, svým charisma,“ vypočítává.

Uvidíme tedy Dominika Haška na kandidátské listině už začátkem roku 2023, kdy je v plánu volba příští české hlavy státu, která vystřídá na Pražském hradě Miloše Zemana?