„Natěšený jsem asi jako všichni. První část slovenského týmu sice do Číny odlétá už ve středu, ale my, co hrajeme českou extraligu, poletíme asi o dva dny později. Je to z důvodu karantény a absolvování potřebných testů. Sice tak nestihneme zahajovací ceremoniál, ale i tak se těšíme,“ prohlašuje rodák z Trenčína.

Věčně dobře naladěný chlapík a hlavně nejlepší bek v extralize se chystá na svou druhou olympiádu.

Hlídáte si před odletem zdraví? Vyhýbáte se kontaktům, aby vás minul atak covidu?

I když se nehrnu do míst, kde se koncentruje množství lidí, tak je to i tak těžké ovlivnit. Denně přicházím do kontaktu se spoluhráči z týmu, trenéry a dalšími. K tomu hrajeme zápasy. Takže lze jen doufat, že se nám covid vyhne. Hlavně při těch dlouhých leteckých přesunech hrozí, že člověk snadno něco chytne.

Změna před startem olympiády. Reprezentace mohou po vzoru NHL dopsat šest hráčů

Turnaj v Pekingu bude bez hráčů NHL. Fanoušci smutní, ale šance evropských celků na úspěch tím stoupají. Souhlasíte?

Určitě. Vždyť třeba před čtyřmi roky v Pchjongčchangu, kde rovněž hráči z NHL chyběli, došli Němci senzačně až do finále, kde podlehli Rusům teprve v prodloužení. Takže z tohoto pohledu to bude určitě zajímavé a třeba se dočkáme další senzace.

V Pchjongčchangu to byla vaše premiéra pod pěti kruhy. Je olympiáda tak výjimečná, jak se říká?

Ano. Jednou za čtyři roky se v jednom místě sejdou sportovci z různých odvětví. A bylo fantastické vidět třeba závody ve sjezdovém lyžování, v biatlonu a tak. V Pekingu bude olympiáda kvůli covidu bez diváků a omezený pohyb budou mít i sportovci. To je mi líto, ale na minulé hry mám ty nejlepší vzpomínky.

Jako jediní porazili Rusko

Aby ne. Vždyť jste byl nejproduktivnějším hráčem týmu Slovenska a v zápase s favorizovanými Rusy jste vstřelil vítězný gól.

Ano, to je moment, který si člověk zapamatuje. Potěšil, ale bylo to bohužel jen ve skupině, v utkání, které nic neřešilo. Na druhou stranu vyhrát s Rusy zvlášť na olympiádě je vždycky úspěch. Navíc jsme je tehdy porazili jako jediní. Oni pak už všechno vyhráli a došli si pro zlato.

V sezoně si držíte stabilně vysokou formu. Navíc sázíte góly, ještě víc jich připravíte pro spoluhráče a jste v tom mezi beky v extralize nejlepší. Je za tím nějaká zásadní změna v přípravě, nebo čemu to přičítáte?

Nic podstatného jsem nezměnil, vše je při starém. Ale mně i týmu se daří v přesilovkách. Ve speciální lajně jsme si sedli a početní výhody dokážeme využít. Já osobně mám hodně asistencí, takže musím hlavně poděkovat klukům, kteří z nich dávají góly (úsměv).

Taxi squad. Na olympiádu vyrazí v roli náhradníků Ščotka, Tomášek a Blümel

Když jste minule letěl na olympiádu, měl jste v kapse čerstvou smlouvu v Plzni, zatímco teď vám kontrakt ve Škodovce končí. Budete v Pekingu hrát i o svou budoucnost? O zajímavé zahraniční angažmá?

Jestli si dobře vybavuji, tehdy jsem sezonu nezačal dobře, takže když mi asi měsíc před olympiádou nabídla Plzeň novou smlouvu, bez váhání jsem ji přijal. Momentálně nic jistého na příští sezonu nemám, takže možnost ukázat se na olympiádě před světem vítám.

Z míry vás nevyvedl ani turbulentní závěr roku, kdy jste měl nakročeno do KHL, ale Kazaň na poslední chvíli cukla. Bylo složité si udržet herní pohodu?

Hodně mi pomohlo, že se všechno seběhlo strašně rychle. Smlouva padla ze dne na den a my jsme tuším krátce nato hráli v Olomouci. Takže jsem znovu naskočil do běžného kolotoče a neměl čas přemýšlet, proč to nevyšlo. Soustředil jsem se na hokej a hlava si s tím nějak poradila.

Na listopadovém Německém poháru jste byl kapitánem vítězného týmu Slovenska. Je ve hře tahle pocta i pro olympijské hry?

Netuším, ale pokud bych si měl tipnout, tak kapitánem bude Marek Hrivík. Je to ale pouze můj odhad.

Od betonů naopak až do NHL. Nikdo nemá hlavu jako on, říká o Dostálovi kouč

V základní skupině se Slovensko utká mimo jiné s Lotyšskem a vy se svým plzeňským parťákem Martinsem Dzierkalsem. Proběhlo nějaké hecování?

Ne, protože Džerky už odletěl do Pekingu a já mu před cestou stihl popřát jen šťastný let a aby se mu vyhýbal covid. S Lotyši tuším hrajeme na závěr skupiny a rozhodně to bude zajímavé utkání.

Neví, jestli bude mít přístup na internet

Víte, s kým budete sdílet pokoj v olympijské vesnici?

Zatím ne. Vlastně ani netuším, jak budeme na pokojích, zda po jednom nebo ve dvojících. Nechám se překvapit.

Hodně se v souvislosti s olympiádou a Čínou hovoří o tamním režimu, o nedodržování lidských práv. Jak tohle vnímáte?

Už nyní máme na mobilech aplikace, které shromažďují osobní i zdravotní údaje, které je třeba nahlašovat každý den. Což je zdůvodňované bojem s covidem. Ale doteď nevíme, jestli budeme mít připojení na internet, na YouTube, na konkrétní stránky. Ale vzhledem ke covidu budeme nejspíš pendlovat jen mezi hotelem a hokejovou halou, takže z běžného života Číňanů toho moc neuvidíme.

Věříte, že se hokejový turnaj v covidových časech na rozdíl od mistrovství světa juniorů dohraje?

Věřím, že se organizátoři poučili, zpřísnili pravidla a turnaj pozná vítěze. Byla by škoda, kdyby to nedopadlo.

Obránce Peter Čerešňák táhne v Plzni šestou sezonu a za ten čas chalan od Trenčína vyzrál ve výraznou osobnost. V aktuální extralize řádí nejspíš v životní formě. V defenzivě kraluje, ale umí to i s pukem a má tvrdou ránu. Ve 44 zápasech si také urostlý bek připsal šest gólů a 31 (!) asistencí. Není divu, že opora Indiánů nechybí v týmu Slovenska pro olympiádu, už druhou v jeho kariéře. Což je pro zkušeného zadáka satisfakce po obrovském přídělu smůly v minulých sezonách, kdy přišel o účast na čtyřech světových šampionátech. V roce 2020 zrušil mistrovství covid, ale ve zbývajících rocích mu stopku vystavilo zranění.