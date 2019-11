Kladenští se dostali do vedení už ve čtvrté minutě zásluhou svého kapitána Strnada, o deset minut později využil chybu v domácí rozehrávce kanadský obránce Austin.

Kohouti byli opaření, vázla jim rozehrávka, a když se dostali do šance, buďto mířili vedle, nebo je vychytal skvělý Godla. Když pak pět minut po druhé pauze navýšil vedení Rytířů Zikmund, stáhli olomoučtí trenéři z branky Konráda.

Mora byla ve třetí části střelecky výrazně aktivnější, ale co naplat… Kontaktní gól přišel po střele Irgla až v 56. minutě. Závěrečná power play další snížení nepřinesla.

Kohouti na svém ledě prohráli už sedmý zápas za sebou.

Hlasy trenérů:

Jan Tomajko (Olomouc): Začali jsme hrozně vlažně. První třetina od nás nebyla vůbec dobrá, prohrávali jsme skoro každý souboj. Kladno bylo lepší a zaslouženě vedlo 2:0. Potom jsme se do toho těžko dostávali. Snaha byla, ale bylo to trošku v křeči kvůli první třetině, kdy jsme z toho úplně vypadli a to se nám nemůže stávat. My jsme mužstvo, kdy musí hrát opravdu všech dvacet hráčů a dneska jsme takoví nebyli, proto nás Kladno potrestalo. Do dalších zápasů musíme úplně změnit přístup.

David Čermák (Kladno): Hodně nám pomohlo, že jsme v první třetině šli do vedení 2:0. Pak jsme se soustředili na defenzivu a na naše poměry jsme dnes hráli velmi solidně dozadu. Samozřejmě Olomouc se dostala do několika šancí, kdy nás podržel brankář a i kluci v oslabení hráli dobře. Naštěstí Olomouc snížila až před koncem.

HC Olomouc – Rytíři Kladno (0:2, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 56. Irgl (Škůrek, Musil) - 3. J. Strnad (Machač, Redlich), 13. Austin, 26. Zikmund (Kehar). Rozhodčí: Mrkva, Piragic – Tošenovjan, Zgonc. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 5 500 (vyprodáno).

Olomouc: Konrád (26. Lukáš) – Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Valenta – Burian, Strapáč, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Olesz, Kolouch, Skladaný – Hecl, J. Knotek, V. Tomeček. Trenéři: Moták a Tomajko.

Kladno: Godla – Austin, Nash, Kehar, Romančík, Zelingr, Barinka – Zikmund, Melka, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad – Réway, Stach, Bílek – Hajný, T. Kaut, O'Donnell – Š. Bláha. Trenéři: Čermák a Janecký.