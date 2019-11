Stalo se tak v zápase Washingtonu doma s New York Rangers. Devětadvacetiletý Kempný se vrátil stylově. Vstřelil gól a výrazně pomohl k výhře nad Jezdci 5:2. „Návrat byl hodně těžký. Naskočit do rozjetého vlaku po tak dlouhé době není nikdy snadné. Ale musím říct, že mi ohromně pomohli spoluhráči a i celý realizační tým,“ pravil Kempný pro hokej.cz.

Návrat snů. Jenže to nebylo z hokejky Kempného zdaleka všechno. Aktuálně odehrál už osm zápasů v tomto ročníku NHL a ve statistice bodů mu svítí devítka. „Tohle podle mě nečekal asi nikdo,“ uvedl expert na zámořský hokej Štěpán Sokol.

„Pomáhá mu i to, že hraje za silný Washington. Michal na mě udělal opravdu skvělý dojem. Jak se vrátil, to je fantastické,“ dodal.

Michal Kempný v aktuální sezoně NHL

- Odehrané zápasy: 8

- Body: 9

- Góly: 3

- Asistence: 6

- Hodnocení +/-: +10

- Trestné minuty: 10

- Střely: 10

- Průměrný čas: 18:39 minut

- Celkový čas: 149:14 minut

- Čas při oslabení: 14:23 minut

- Čas při přesilovce: 0:25 vteřin

- Hity: 3

- Zblokované střely: 13

Podle něj hraje velkou roli, že Kempný dostal prostor na plné doléčení. Místo původních šesti měsíců se bez jednoho dne vrátil po sedmi. „Ze začátku rekonvalescence měl Michal období, kdy měl krizi. Ale ta odezněla, jak se do toho postupně zase dostával,“ zmínil Sokol.

Capitals na návrat obránce s držením hole vlevo nespěchali. Naopak. „Situaci vyhodnotili skvěle. Vědí, že v Michalovi mají kvalitního beka a nechtěli riskovat obnovení zranění svalu,“ podotkl Sokol.

V prvním duelu po návratu Kempný naskočil ve třetím obranném páru. „To bylo domluvené. Michal se s trenéry dohodl, aby do zápasového kolotoče skočil postupně a zvykl si na zátěž,“ vysvětlil Sokol a pokračoval: „Trénovat a hrát utkání je něco úplně jiného.“

Už ve třetím utkání na ledě Calgary ale Kempný nastoupil vedle Johna Carlsona, tedy oblíbeného parťáka v elitní obranné dvojce. „Johny je super kluk, hraje se mi s ním parádně,“ vyjádřil se Kempný na adresu kolegy, který s třiadvaceti body dominuje produktivitě zadáků v NHL.

To Kempný s devíti je devátý nejproduktivnější hráč Capitals. „Michal odehrál o polovinu méně zápasů než jeho kolegové. Také má v hodnocení účasti na ledě deset kladných bodů,“ upozornil Sokol.

V českém bodování v NHL je pak Kempný šestý, když se před něj dostali jen forvardi David Pastrňák, Jakub Vrána, Tomáš Hertl, Jakub Voráček a Ondřej Palát. Mezi obránci z České republiky pak vede. Druhý je Filip Hronek s osmi body, jenže taky s devíti odehranými zápasy navíc. „Dá se říct, že Michal aktuálně patří k tomu nejlepšímu, co český hokej v NHL nabízí. Vždyť je jeden z našich nejlepších beků, ne-li nejlepší,“ líčil Sokol.

Kempný je jeden z nejlepších českých obránců, ne-li nejlepší, říká Sokol

Co říkáte na stylový návrat Michala Kempného po zranění?

Udělal na mě samozřejmě velký dojem. Že je skvělý obránce, to se všeobecně ví, ale návrat po takhle těžkém zranění není nikdy jednoduchý. To, jak se Michal vrátil, je něco úžasného. A je to jenom dobře, protože mu určitě každý český fanoušek přál, aby se rychle dostal do formy před zraněním. Ale troufnu si tvrdit, že je snad ještě lepší.

Hrálo roli při úspěšném návratu Kempného i to, že dostal dostatek času pro rekonvalescenci?

Tohle bylo určitě ohromně důležité. Michal říkal, že ze začátku zotavování, měl období, kdy se u něj dostavila krize. Ale ta odezněla, jak se do toho postupně dostával. Washington mu navíc dopřál prostor, aby všechno dopadlo dobře a na led se vrátil do plné zátěže až tehdy, kdy bude stoprocentně fit. Capitals určitě dobře věděli, co dělají, protože vědí, co v Michalovi mají za obránce. Takže nechtěli uspěchat jeho návrat, aby hrozilo obnovení zranění.

Svědčí to i o tom, jakou si v organizaci vybudoval pozici?

Jednoznačně, už v předchozích sezonách ukázal svoji kvalitu. Michal se domlouval s trenéry, že začne po zranění ve třetím páru, aby do toho vklouzl postupně, i když dal hned gól. (úsměv) Šel do toho zvolna s nižším herním časem, aby si tělo zase zvyklo na herní zátěž. Jen trénovat a hrát zápas je něco úplně jiného. Návrat se vstřelenou brankou mu navíc určitě pomohl psychicky. I to se odrazilo na dalších výkonech.

Ty byly famózní, v osmi zápasech posbíral devět bodů.

Že udělá devět bodů v osmi zápasech po zranění, nečekal podle mě vůbec nikdo. Ale určitě hraje roli, že je ve Washingtonu, což je silný tým, a nastupuje po boku Johna Carlsona, což je vynikající ofenzivní obránce. Na druhou stranu to bývá většinou tak, že když je obranná dvojice, kde jeden je produktivní, v tomhle případě Carlson, tak ten druhý spíš odvádí černou práci do defenzivy a body tolik nesbírá. Vlastně absolvoval polovinu zápasové porce oproti ostatním a je devátý v bodování týmu a zároveň druhý nejproduktivnější bek po Carlsonovi, který je se vší úctou k ostatním někde jinde.

Kempný body sbírá navzdory tomu, že nehraje přesilovky. Je to o to cennější?

Jasně, protože obránci si dělají produktivitu hodně v početních výhodách. Tohle je důkaz toho, že Michal je ohromně platný při hře pět na pět. A i těmito výkony si říká o to, aby mu dali větší prostor v přesilovce. Jenže to je těžký, protože ve Washingtonu dostávají při přesilovkách prostor čtyři útočníci, kterých tam je dost šikovných, a jeden bek, což je většinou Carlson. Na ostatní beky toho času moc nezbývá.

Na druhou stranu jak už bylo zmíněno. Hraje po boku Carlsona v elitní formaci i s Ovečkinem. S takovými hráči se body sbírají asi lépe, že?

Dá se to tak říct. Body se sbírají snáz, když máte kolem sebe takové hráče. Někdo může říct, že má druhou asistenci, když jen puk nahodil nebo se o něj otřel. Ale to, aby někdo hrál s Ovečkinem či Bäckströmem, potřebuje mít nějakou kvalitu. Do takové společnosti jen tak někoho nedají. To je důkaz toho, že Michal Kempný je kvalitní obránce.

Což dokazuje i statistika hodnocení účasti na ledě, ve které má deset kladných bodů.

To je statistika, kterou v zámoří hodně sledují. A u obránců je to důležité číslo. To, že Michal dokáže sbírat body a navíc když je na ledě, jeho tým góly nedostává, je ohromné plus. Hodnocení účasti na ledě je pro zámořské experty ještě cennější než kanadské body.

Dá se momentálně říct, že Kempný patří k tomu nejlepšímu z České republiky v NHL?

Určitě. Je to jeden z našich nejlepších obránců, ne-li nejlepší. Je jedině dobře, že se Michal takhle chytil. Protože co jsem slyšel, ne že by mu lidi nevěřili, ale bylo tam takové to, že to bude mít ohromně složité a naskočit do rozjetého vlaku není žádná sranda. To říkal i Michal. Asi se čekalo, že začátek bude mít pozvolnější. To, jak se vrátil, dokazuje, do jakého hráče dorostl. Aktuálně patří k tomu nejlepšímu, co český hokej může nabídnout mezi obránci.

Vytváří si svými výkony na sebe tlak do budoucna?

To je asi pravda. Ale je lepší na sebe vytvořit tlak v tom smyslu, že naskočíte do sezony a děláte bod za bodem, a pak se od vás čeká, že v tomhle budete pokračovat, než kdybyste naskočili a nedařilo se vám a naopak byste na sebe vytvořili tlak ve smyslu, že už se ti musí dařit, nebo nebudeš hrát.

K jeho herní pohodě přispívá i to, že od doby kdy naskočil po zranění, Washington z osmi zápasů sedmkrát vyhrál.

Když uděláte v zápase tři čtyři body, ale tým prohraje po přestřelce, tak z pohledu osobní statistiky to není špatné, ale vždy je důležitá výhra. To, že Michal sbírá body a od té doby, co naskočil a Capitals vítězí, určitě přispěje k jeho i týmové pohodě. Zatím jde všechno ruku v ruce. Začátek na jedničku s hvězdičkou.

Jakou roli může hrát pro Kempného a Jakuba Vránu to, že do týmu Capitals přibyl další český hráč Radko Gudas?

Vždy je ku prospěchu věci, když do týmu přibude krajan, že si můžete pokecat. Michal s Radkem a Jakubem Vránou vytvořili českou partu, což je určitě dobře. Kempný a Gudas mají i podobně věkově staré děti, takže spolu tráví i dost času, což je vždycky plus. Navíc Radko je sympaťák a kluk do kabiny. Je to vítaný přírůstek ve Washingtonu.

Washington je tým, který zaměstnává nejvíc hráčů z Evropy. Je i tohle plus pro české hráče?

V tomhle je kabina Capitals hodně specifická. Je to dáno i tím, že tam vždy hrálo hodně ruských hokejistů. Evropští hráči jsou si víc podobní humorem, takže drží při sobě a ve Washingtonu to tak i funguje. Tým šlape. A je pravda, že někdy američtí i kanadští hráči moc český i evropský humor nechápou. Tímhle se Capitals vymykají v NHL.

Co očekáváte od Washingtonu v této sezoně?

Zrovna dva dny zpátky jsem koukal, jak se změnily kurzy bookmakerů v zámoří na největšího aspiranta na zisk Stanley Cupu oproti začátku sezony a Washington společně s Bostonem Bruins patří aktuálně k největším favoritům. Čekám, že Capitals budou patřit ke špičce základní části, ale už jsme několikrát v minulosti viděli, že tenhle tým umí vyhořet v play-off. Budou určitě nahoře a můžou vyhrát základní část, ale vyřazovací boje budou složité. Přesto věřím, že jejich cesta může klidně skončit až ziskem Stanley Cupu.

Navíc když se poučili z posledního play-off, kdy vypadli v prvním kole s Carolinou, že?

To je pravda. I tahle zkušenost se počítá. Může tým posílit. Společně s Bostonem bude patřit Washington k hlavním kandidátům na celkový triumf.