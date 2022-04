„My jsme se zatím domluvili na spolupráci v rámci jedné sezony. Ale rádi bychom Michala zapracovali do našeho klubu. Kromě jeho hráčské aktivity ho chceme přivést jako trenéra mládeže. Takže až ukončí kariéru, chceme, aby u nás působil,“ prozradil Deníku Jan Havlíček, manažer druholigového Děčína.

Prakticky celou kariéru strávil Trávníček v Litvínově, se kterým získal v roce 2015 mistrovský titul. V tradičním extraligovém klubu skončil v roce 2020, následně přešel do Ústí nad Labem.

„Co si od Michala slibujeme? Doufáme, že týmu dodá to, co nám chybělo. Věříme, že bude produktivní a bude sbírat body. Pevně věřím, že to bude na ledě ten správný lídr. Má důrazný styl, právě ta tvrdší hra nám taky chyběla,“ zdůraznil Havlíček.

Trávníček hrával v Děčíně v mládežnických kategoriích, po osmé třídě přešel do Litvínova, kde začal hrát za dorost. „Myslím si, že naposledy tady hrál, když mu bylo 14 let,“ usmál se děčínský manažer.

Držitel extraligového titulu ale v Děčíně nebude hrát pod trenérem Kýhosem. Ten v klubu skončil. „Ta sezona nebyla dobrá, ale rozhodně to neházíme na pana Kýhose. Je to skvělý chlap i trenér. Mě samotného mrzelo, že se nám pod ním tak nedařilo. Na trenérské lavičce bude Tomáš Mareš, který tu kdysi působil a také Michal Oliverius,“ dodal Jan Havlíček.