Martin Kaut (San Jose -> Dynamo Pardubice)

Martin Kaut v dresu pardubického DynamaZdroj: Deník/Luboš Jeníček

Zámořská zápletka je u konce, jeden z nejlepších zástupců ročníku 1999 se po téměř třech letech vrací zpět do Pardubic. Do společnosti nejslavnější hokejové ligy světa se vydal v roce 2018, mezi elitou se však příliš neprosadil. O místo bojoval v Coloradu i San Jose, ani v jedné organizaci to ale zdaleka neklapalo podle představ. Letos v létě mu navíc vypršela tříletá nováčkovská smlouva.

O restart se pokusí v Dynamu, kde si v sezoně 2020/21 střihl krátkou štaci. Tentokrát už ovšem přichází jako další hvězdný dílek do vytoužené mistrovské skládanky bosse Dědka.