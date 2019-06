Ne každý to ustojí. Obzvlášť pokud už má kus kariéry za sebou a ví, že jeho čas je omezený. Po této sezoně ztratili trpělivost třeba obránce Libor Šulák a útočník Tomáš Hyka a raději podepsali kontrakty v Rusku. Hyka přitom patřil v týmu Chicago Wolves (farmě Las Vegas) k nejlepším, včetně play-off posbíral 55 bodů v 65 zápasech a pomohl Vlkům až do finále AHL.

Hykův tým v boji o Calder Cup nestačil na Charlotte Checkers, záložní tým Caroliny. V jeho dresu se prosazoval Martin Nečas, jeden z velkých talentů českého hokeje. I on se musel vypořádat se zklamáním doufal, že dostane víc prostoru „nahoře“. „Jasně, byl jsem naštvaný, že jsem se v NHL neusadil. Chtěl jsem se co nejrychleji dostat zpátky. Navíc se mi dařilo,“ komentoval to Nečas v průběhu sezony.

Jenže tu završil ziskem poháru a ukázal svým nadřízeným, že je vítězný typ. Vždyť v minulých dvou letech slavil extraligové tituly s Kometou, ještě předtím získal titul mezi dorostenci. A jako lídr reprezentační osmnáctky byl u triumfu na Memoriálu Ivana Hlinky.

Na farmě ukázal vítěznou mentalitu, psychickou odolnost (ustál i náročné období kolem přelomu roku, kdy mu to moc nešlo). A také přizpůsobivost trenéři šikovného centra často posílali na křídlo, aby se patřičně obouchal.

Škola pro Zadinu

Těžkou pozici měl na farmě další ofenzivní talent Filip Zadina. V loňském draftu si ho Detroit vybral na šestém místě a kdekdo čekal, že vyhlášený kanonýr zůstane rovnou mezi elitou. Putoval ale do Grand Rapids a chvíli trvalo, než se přizpůsobil. „Určitě má na NHL, ale jeho výkony jsou zatím nestabilní,“ řekl trenér Ben Simon.

Zadinovi se dařilo zlepšovat, patřil k nejlepším nováčkům v lize. Magazín The Hockey News ho zařadil do žebříčku jedenácti borců, kteří by se mohli v příští sezoně usadit v prvním týmu.

V dotyčném žebříčku je (kromě Nečase) také Pavel Francouz. Ostřílený brankář nedávno podepsal novou roční smlouvu s Coloradem a věří, že se znovu posune o kus blíž místu v brance Avalanche. „Největší sen už jsem si splnil tím, že jsem vyjel na led v NHL. Když si ale člověk k té soutěži přičuchne, chtěl by víc a víc,“ svěřil se Francouz.