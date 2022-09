Návrat k reprezentaci. Hnilička povede hokejisty jako sportovní manažer

V rozhovoru pro isport.cz prozradil, že rodina byla až na druhé koleji. „Nešlo jenom o reprezentační turnaje, ale často jsem lítal do zámoří za našimi hráči, několik měsíců z roku jsem byl mimo domov. Hokej je celý můj život, tenhle sport absolutně miluju a neodchází se mi snadno. Nejde však donekonečna okrádat rodinu o společný čas, zvlášť, když mám malou holčinu. Rodina je pro mě nyní priorita číslo jedna.“

Vedení Českého hokeje rozhodnutí Nedvěda zaskočilo. O novém manažerovi ale chce mít brzo jasno. „Vedení hokejového svazu toto nečekané rozhodnutí Petra Nedvěda respektuje a děkujeme mu spolupráci. O jeho nástupci není zatím rozhodnuto, hokejový svaz by však chtěl tuto záležitost vyřídit co nejdříve,“ uvedl Miroslav Augustin, ředitel komunikace a marketingu.

Rozhodnutí slovenského svazu vyvolalo vlnu nevole. Handzuš oznámil rezignaci

Padesátiletý Nedvěd odchází paradoxně poté, co v květnu ve Finsku ukončil národní tým ziskem bronzu desetileté čekání na medaili z velké akce. O svém kroku informoval přesně týden poté, co ČSLH jmenoval do role sportovního manažera bývalého brankáře Milana Hniličku, jenž od srpna 2017 do března 2018 zastával právě funkci generálního manažera.