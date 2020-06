Posilování kádru extraligových Vítkovic dostalo nečekanou ránu. Klíčový hokejový útočník Ondřej Roman se rozhodl využít klauzuli ve své smlouvě o odchodu do zahraničí a od nové sezony bude nastupovat ve finské nejvyšší soutěži v dresu Ilves Tampere.

Utkání 51. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Energie Karlovy Vary, 3. března 2020 v Ostravě. Zleva Jan Štencel z Vítkovic a Ondřej Roman z Vítkovic. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Ostravský klub, který žádosti vyhověl, to ve středu oznámil na svém webu. I přesto, že šlo o nečekanou zprávu. „Musím říct, že mě i nás všechny v klubu dost překvapilo a zaskočilo, že se Ondra pro odchod do zahraničí rozhodl. Zvláště v době, kdy se snažíme poskládat co nejkvalitnější tým, vracejí se k nám domácí odchovanci a kdy chceme bojovat o úspěch jako tým složený z těch, kteří u nás chtějí hrát a jsou a budou hrdí, že mohou oblékat vítkovický dres,“ přiznal sportovní ředitel Roman Šimíček.